Marjorie de Sousa podría estar en vísperas de un nuevo matrimonio; ¿le devolverá el anillo a Julián Gil?

De nueva cuenta la actriz y modelo venezolana entró a la conversación por una de sus historias donde parece que ya hubo pedida de mano de parte de su novio. Esto fue vía historias de Instagram, sin embargo no hay indicios de que se concretara algo. Ninguno ha confirmado dicha situación y ante eso, resurgieron una declaraciones polémicas de Julián Gil cuando terminó la relación con Marjorie de Sousa.

¿Marjorie de Sousa ya se comprometió con su actual novio?

Esa es la pregunta que no tiene respuesta concreta, pues el mensaje que la actriz subió con su novio no decía algo de algún compromiso. Y es que la sudamericana está con el empresario, Vicente Uribe, desde el 2020. Según información de Javier Ceriani, la relación se fue de inmediato al compromiso de vivir juntos en Acapulco.

Sin embargo, los indicios de las propias historias de Instagram de Marjorie no presentan más el anillo en las imágenes más recientes. Por ello, aún no se sabe si Vicente concretará su nuevo matrimonio, después de terminar con su ex esposa en 2019. Ante eso, la gente que no quiere a la modelo, recordó que ella no le ha devuelto el anillo que Julián Gil le dio hace años.

Crédito: Instagram/@marjodsousa

¿Es cierto que Marjorie de Sousa aún tiene el anillo que le dio Julián Gil?

Esta información es algo que resulta prácticamente imposible de corroborar, pues tras el fin de la relación entre ambos, solamente han existido acusaciones mutuas. Y es que ya es ampliamente conocido el gran conflicto que gira en torno de Matías, el hijo que tuvieron. La madre no ha permitido que el niño vea a Julián Gil, esto durante muchos años. Por eso se recordaron aquellas palabras del argentino.

Tras la decisión de Marjorie respecto a no continuar con la relación tras una pedida de mano que data del 2016, Julián externó que supuestamente al finalizarse el compromiso… el anillo debía regresar a su posesión. Lamentablemente, dijo que este nunca se le devolvió.