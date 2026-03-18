Mauricio Ochmann rompe el silencio tras ser acusado de despojo a una adulta mayor. “Quiero hechos, no palabras”

Han pasado algunas horas desde que se filtró una denuncia en contra de Mauricio Ochmann, realizada en el estado de Morelos por una mujer adulta mayor. El actor ya reapareción en redes e incluso publicó un mensaje que se ha interpretado como indirecta hacia esta controversia.

"Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro", dice una imagen con frase que reposteó Mauricio Ochmann en su cuenta de Instagram. Se trataba de una historia, pero actualmente ya está eliminada.

Las historias de Instagram que siguen vigentes muestran al actor disfrutando los días 26 y 27 de un rodaje en el que se encuentra actualmente. Por otra parte, su última publicación en la red social permite verlo tomando un descanso en una alberca; "domingo de agua, reflexión y sol", dice el post subido el 15 de marzo.

Mediante un comunicado de prensa enviado al periódico El Universal, el exesposo de Aislinn Derbez ya habló directamente de la filtración. "Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz", dice la declaración.

En ese mismo comunicado, Mauricio Ochmann aseguró que "quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados en ayudar".

¿Ya dio vuelta a la página? Mauricio Ochmann revela cómo lleva el duelo su hija Kailani y detalla cómo es la relación entre sus hijas

De qué acusan a Mauricio Ochmann en Morelos

El 17 de marzo se dio a conocer que una adulta mayor, de nombre Ingrid Margarita, habría denunciado en junio de 2025 al actor Mauricio Ochmann por presunto despojo y daño en su propiedad, ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Según las acusaciones, el intérprete habría derribado un muro perimetral del fraccionamiento donde también adquirió una casa. De esta manera habría impedido el acceso de la mujer de la tercera edad hacia su propiedad. Además, sus escoltas habrían tenido una actitud intimidatoria hacia los vecinos del fraccionamiento.

