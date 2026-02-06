El mensaje de Christian Nodal tras su reencuentro con Esmeralda Camacho

Una vez más Christian Nodal logra captar la atención fuera de los escenarios. El artista mexicano se expresó en sus redes sociales tras su concierto en Guanajuato y lanzó un mensaje que se llevó todas las miradas porque fue luego de su reencuentro con la violinista Esmeralda Camacho .

A fines del 2025, rumores vincularon sentimentalmente al sonorense con su violinista por lo que las especulaciones sobre si volverían a trabajar juntos crecieron. Su última presentación, tuvo un lleno total y una especial atención por lo que sucedía sobre el escenario entre ambos.

¿Christian Nodal se reencontró con Esmeralda Camacho?

Fue el pasado jueves 29 de enero que Christian Nodal y Esmeralda Camacho volvieron a verse las caras al compartir nuevamente escenario. Fue en el marco de la gira “Pal’ Cora Tour” que llevó al cantante de regional mexicano a interpretar sus canciones en el Palenque de la Feria de León.

Mientras aún resuenan los trascendidos que afirman que el intérprete de “Botella taras botella” mantenía un romance con su violinista, ver a Esmeralda Camacho sobre el escenario echó por tierra otros rumores que precisaban que había sido despedida, a pedido de Ángela Aguilar. Lo cierto es que Nodal y Camacho volvieron a compartir escenario y lo seguirán haciendo.

¿Qué dijo Nodal tras reencontrase con su violinista?

Aunque el concierto que Christian Nodal ofreció en Guanajuato fue la semana pasada, recién fue en las últimas horas que se expresó al respeto. El cantante eligió las redes sociales para compartir en video un resumen del espectáculo y dedicarle unas palabras a sus seguidores.

“Así disfrutamos el primer show del año. En mi bello León, Guanajuato. Gracias por tanto amor y disfrutar una noche Pal Cora conmigo”, escribió el sonorense en un posteó que no deja de sumar likes y visualizaciones. Una vez más, Christian Nodal “contactó” a su fandom a través de las plataformas digitales y dejó de lados las polémicas y los rumores para solo centrarse en su carrera profesional.

