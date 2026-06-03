VIDEO revelaría la razón de la muerte de Paola Márquez

Las redes sociales siguen consternadas tras noticia de la muerte de la creadora de contenido Paola Márquez. La joven contaba con millones de seguidores y perdió la vida el pasado 30 de mayo a sus 30 años. Lo que se sabe es que fue encontrada sin vida en su casa en la localidad de San Luis Potosí.

Noticias Bajío del 11 de mayo 2026

Famosos y seguidores se han mostrado muy tristes por la noticia, pero no hay mucha información en relación a su deceso. De manera extraoficial se ha manifestado que la joven pudo haber terminado con su vida. Luego de esto es que la prima de la influencer dio a conocer un mensaje que revelaría la causa de la muerte de Márquez.

¿Qué dijo la prima sobre la muerte de Paola Márquez?

Muchos manifiestan que Paola habría estado pasando por momentos de sufrimiento en silencio, aunque se la podía ver en sus videos feliz, acompañada de sus amigos, como así también en concierto o fiestas.

Quienes la seguían en sus redes sociales, manifestaron que la joven pudo haber dado una pista de su estado emocional, pero nadie hizo algo al respecto. Un usuario de TikTok llamada @wenny_hdz asegura ser prima de Paola Márquez y lanzó un extraño mensaje que dejaría entrever la razón del fallecimiento de la influencer.

Como mencionamos anteriormente no hay una confirmación oficial de su muerte, pero todo indicaría que Paola habría atentado contra su vida. Su familiar escribió en su cuenta de TikTok sobre una foto de la fallecida Paola un extraño mensaje dedicado a los hombres que no saben amar de verdad.

Esta publicación encendió las alarmas.|TikTok

“Hombres si no van a amar de verdad no ilusiones, no prometas, no finjas, no traiciones, no mientas amar no es matar tu tiempo o llenar vacíos emocionales, se necesita ser verdaderamente cobarde y cruel, para dejar a alguien con cansancio emocional, el alma rota y tratando de remendar un corazón que lo único que hizo fue creer y amar a una persona que no sabía lo que quería”, se puede leer.

También en la descripción del video la usuaria manifiesta que detrás de la sonrisa de una persona se esconden muchos problemas, por lo que pide no juzgar a nadie sin saber qué está viviendo en su realidad.

“Detrás de cada sonrisa hay una historia no todo es color de rosa,nunca hables mal de una persona sin conocerla pq nunca sabes pq situaciones este pasando”.