Actor mexicano que salió en Pretty Little Liars y Mean Girls 2 cumple 35 años, te contamos de quién se trata

Diego Boneta, actor originario de la Ciudad de México, está de festejo y hoy cumple treinta y cinco años. Su pasión por la actuación inició a temprana edad; a los doce años fue cuando comenzó a formar parte de algunos proyectos.

Con el tiempo comenzó a desarrollarse y tener aún más foco sobre su carrera, miles de personas empezaron a estar fascinadas con su talento ante las cámaras. Aunque muchas personas creen que solo se ha enfocado en la actuación, en realidad también hizo su paso por la música pues en el año 2005 lanzó su primer álbum de estudio titulado “Diego”, año siguiente estrenó “Más Diego”, mismo que produjo en portugués, lo que no es común en muchos artistas, razón por la que se marcó una personalidad muy peculiar en su carrera.

A pesar de las producciones musicales que llevó a cabo la atención de su carrera se dirigió más a la actuación, ámbito muy importante en su vida profesional ya que incursionó en Hollywood, motivo por el cual fue considerado una de las grandes promesas del cine y la televisión.

¿Qué proyectos ha realizado Diego Boneta en Hollywood?

En Estados Unidos formó parte de grandes éxitos como Pretty Little Liars, Mean Girls 2, Scream Queens, dónde compartió escena con la famosa actriz Emma Roberts. Por otro lado la película Rock of Ages lo posicionó aún más ya que trabajó a lado de un cast impresionante: Russell Brand, Tom Cruise y Catherine Zeta-Jone. Incluso para su papel de Drew Boley contó con el gran apoyo de Tom Cruise ya que el protagonista de Misión Imposible le enseñó a tocar la guitarra.

Diego destaca por la versatilidad de sus proyectos, por ejemplo, en 2016 fue parte del cast de Pelé: Birth of a Legend, en dónde interpretó a un futbolista, José Altafini “Mazzola”. Con esto dejó en claro que puede abordar diversos personajes sin “encasillarse” en un molde único. Por otro lado, es imprescindible destacar su gran pronunciación en inglés en cada una de las producciones.

¿Estuvo a punto de ser novio de Ariana Grande?

Una de las vertientes que generan mucho interés sobre su vida es la relacionada a sus parejas sentimentales. A pesar de que hoy en día es novio de la también actriz y modelo Renata Notni, su historial amoroso contiene nombres como el de Ana de la Reguera, Michelle Salas, Camila Sodi y Vanessa Claudio.

Una pregunta que muchas personas se han hecho es ¿estuvo a punto de ser novio de Ariana Grande? Esto se generó a partir de una entrevista que se le hizo en donde al ser cuestionado se miró muy sonriente y dijo entre risas “Estoy felíz que este en la serie conmigo, hay la dejo”. Las especulaciones continuaron, sin embargo nunca se confirmó nada.