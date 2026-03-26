Mhoni Vidente hace FUERTE PREDICCIÓN sobre Peso Pluma. ¿Qué pasará con el cantante de corridos tumbados?

Hace unos días Peso Pluma se volvió viral y causó preocupación entre sus fans por mostrar un supuesto comportamiento errático en el escenario. A partir de esto, Mhoni Vidente hizo una fuerte predicción sobre el cantante de corridos tumbados: dice que podría terminar en la cárcel.

Mhoni Vidente dice que ve a Peso Pluma en la cárcel

Durante una transmisión realizada en YouTube este miércoles, Mhoni Vidente habló sobre la polémica que actualmente atraviesa Peso Pluma. "Ahí te das cuenta que no ha cambiado, Peso Pluma no ha cambiado, sigue en sus cosas, tiene que controlarse", dijo la astróloga sobre los videos que se han viralizado recientemente.

Posteriormente hizo una predicción desafortunada para el intérprete: "Aquí el problema es que yo lo veo en la cárcel. Peso Pluma, aplácate, si no te van a encerrar", dijo. "La gente es canija, te andan chismeando, te andan consiguiendo cosas ilícitas, porque una persona normal no actúa así".

La clarividente aconsejó al cantante que se rodee de personas que vean por su bienestar y sepan decirle que no cuando es necesario. "Lo que tiene que hacer Peso Pluma es buscarse otro manager o gente que lo esté cuidando", mencionó. "Necesita cuidarse porque si no va a caer en la cárcel".

Incluso, Mhoni Vidente le mandó un mensaje a Kenia Os: "aplácalo". Sin embargo, sobre esta pareja hizo una predicción muy favorecedora. "Yo los veo juntos, se van a quedar juntos ellos dos", dijo.

A pesar de la preocupación que mostró la astróloga hacia el comportamiento del cantante, ella reconoció que "sigue siendo cautivador, sigue cantando súper bien, me gustan mucho las canciones que ha sacado nuevas".

¿Por qué "funaron" a Peso Pluma recientemente?

Durante el fin de semana del 20 al 22 de marzo circularon ampliamente videos que muestran a Peso Pluma durante una presentación reciente en Estados Unidos junto a Tito Double P. Ahí, el cantante exhibió comportamientos percibidos como extraños por miles de usuarios en redes sociales.

En un momento del concierto Peso Pluma dirigió su torso hacia abajo y, mientras permanecía de pie, se quedó por varios segundos boca abajo y con los brazos suspendidos. No se sabe si este fue un gesto realizado a propósito como parte de su show o, como usuarios acusaron, sería un signo de consumo de sustancias ilícitas.