Famoso diseñador rompe el silencio y ACUSA a Paulina Rubio de no pagarle un costoso vestido: “ella es muy complicada, muy difícil”

Una vez más la cantante mexicana Paulina Rubio vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez no es por los problemas legales que mantiene con su expareja Nicolas Vallejo-Najera, sino por estar en disputa con Michael Costello un prestigioso diseñador estadounidense. De acuerdo con lo informado por Costello la intérprete utilizó un vestido de alta costura creado especialmente para ella y el cual utilizó en Coachella 2026 y que hasta el momento no le ha pagado.

Michael Costello habló recientemente en exclusiva para Ventaneando donde explicó todo lo que había pasado con la cantante y cómo ha manejado esta situación, asimismo, desmintió que haya emprendido acciones legales en contra de la intérprete como algunos medios aseguran.

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y el diseñador Michael Costello?

Durante el enlace tu tuvo el programa con el diseñador dio a conocer que una vez que Paulina Rubio fue invitada por Morat a ser parte del show en Coachella 2026, ella inmediatamente se contactó con él y le pidió hacer un vestuario exclusivo, sin embargo, él solo contaba con dos días para hacerlo, entre sus peticiones de Rubio estaba crear un body lleno de cristalería por lo que el diseñador puso a trabajar a gran parte de su equipo principalmente a su costurera de confianza así como a la mamá de la tabajadora para poder cumplir con el tiempo.

Michael señaló que a pesar de que conoce a Paulina Rubio desde hace tiempo y era su amiga, desde que la vio para tomarle medidas ella fue muy pesado trabajar con ella y que cuando se le mostró el vestuario final, está expresó que no le gustó a pesar de que le dio dos modelos de vestuario y pidió que se le hicieran algunos cambios hasta que finalmente se lo quedó.

Finalmente, aclaró que cuando fue la negociación, él pidió ticket para Coachella y el pago de 4 mil dólares, precio que aceptó la cantante y su equipo de trabajo, sin embargo a cuatro meses del evento aún no ha visto las intenciones del pago, ya que, la cantante y sus trabajadores lo dejan en visto cuando él exige el pago, incluso señaló que existe un grupo por aplicación de mensajería y la mexicana junto con su manager decidieron salirse para no dar una respuesta, "se sintió como una puñadada en el pecho", enfatizó al narrar lo que vivió con Paulina Rubio.

Tras el tiempo que ha transcurrido el diseñador reveló que ya no busca que le paguen económicamente, sino que pide que Paulina Rubio realice una disculpa pública para reconocer el trabajo de diseñadores, ya que este oficio siempre es menospreciado y mal pagado y en este caso él decidió cubrir de su propio bolsillo el salario de las costureras que participaron en la elaboración del look, "este es el último adiós para Paulina".

¿Quién es Michael Costello y con qué celebridades ha trabajado?

Michael Costello es un diseñador de moda estadounidense especializado en vestidos de alta costura y looks para alfombras rojas. Alcanzó reconocimiento internacional tras participar como finalista en el reality Project Runway.

A lo largo de su carrera ha vestido a celebridades como Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Céline Dion, el clan Kardashian y otras figuras del entretenimiento.