Este es el accesorio para pelo que evita el frizz y luce elegante

Si buscas un accesorio para el pelo que cuide tu melena y, al mismo tiempo, complemente tus looks, el scrunchie es una de las mejores opciones. A diferencia de las ligas tradicionales, su recubrimiento de tela (especialmente cuando está confeccionado en satén o seda) disminuye el roce sobre el cabello, reduce el encrespamiento y ayuda a prevenir la rotura.

En los últimos años, este accesorio para el cabello ha regresado con fuerza a las tendencias de moda y belleza. Disponible en una gran variedad de colores, estampados y tejidos, el scrunchie combina funcionalidad y estilo. Por eso se ha convertido en un básico tanto para el uso diario como para ocasiones más formales.

¿Por qué el scrunchie ayuda a evitar el frizz?

El principal beneficio del scrunchie está en el material con el que se fabrica. Los modelos de satén o seda generan menos fricción que las bandas elásticas convencionales, lo que protege mejor la cutícula del cabello y evita el frizz. Estas son sus principales ventajas:



Reduce la fricción: al deslizarse con mayor suavidad sobre el cabello, evita que la cutícula se levante y aparezca el frizz.

al deslizarse con mayor suavidad sobre el cabello, evita que la cutícula se levante y aparezca el frizz. Disminuye la rotura: sujeta el cabello sin ejercer una presión excesiva ni dejar marcas pronunciadas.

sujeta el cabello sin ejercer una presión excesiva ni dejar marcas pronunciadas. Protege el cabello durante todo el día: es ideal para recoger la melena sin dañarla, incluso durante varias horas.

es ideal para recoger la melena sin dañarla, incluso durante varias horas. Ayuda a conservar la hidratación: los tejidos suaves favorecen que el cabello mantenga mejor su humedad natural.

los tejidos suaves favorecen que el cabello mantenga mejor su humedad natural. Aporta un acabado elegante: su diseño convierte un peinado sencillo en un look más sofisticado.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que reducir la fricción diaria es una de las mejores formas de prevenir el debilitamiento de la fibra capilar. Esto es especialmente útil en cabellos finos, teñidos o con tendencia al quiebre.

Asimismo, la Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda evitar los accesorios que sujetan el cabello con demasiada tensión, ya que pueden favorecer la rotura e incluso la alopecia por tracción cuando se utilizan de manera habitual.

¿Cómo usar un scrunchie para proteger el cabello y lucir un peinado elegante?

Además de elegir un scrunchie de buena calidad, la forma de utilizarlo también influye en la salud del cabello. Los estilistas recomiendan:



Elegir modelos de satén o seda: son los materiales que menos fricción generan sobre la fibra capilar.

son los materiales que menos fricción generan sobre la fibra capilar. Realizar coletas o moños flojos: así se evita ejercer una tensión excesiva sobre la raíz.

así se evita ejercer una tensión excesiva sobre la raíz. Usarlo para dormir: un scrunchie de satén combinado con una trenza suelta ayuda a reducir el frizz y los enredos durante la noche.

un scrunchie de satén combinado con una trenza suelta ayuda a reducir el frizz y los enredos durante la noche. No apretar demasiado el cabello: el objetivo es sujetarlo sin comprimirlo.

el objetivo es sujetarlo sin comprimirlo. Alternar la posición de la coleta: cambiar la altura del recogido reduce la presión constante sobre una misma zona.

El estilista británico Sam McKnight ha señalado que los accesorios suaves forman parte de una rutina capilar saludable, ya que permiten recoger el cabello sin comprometer su movimiento natural ni dañar la cutícula. Por su parte, el peluquero Chris Appleton, reconocido por trabajar con celebridades internacionales, recomienda usar scrunchies de satén para mantener el cabello brillante y libre de marcas, especialmente cuando se busca un acabado pulido con un esfuerzo mínimo.