Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del miércoles 29 de julio 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

La intensidad continúa en Survivor México La Reliquia en Llamas y el episodio de hoy promete cambiar el rumbo de la competencia. Los sobrevivientes volverán a enfrentarse en un Juego por la Recompensa, donde dejarán todo en el circuito para conseguir un beneficio que podría marcar la diferencia en su desempeño dentro de la isla.

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Además, la esperada Cabaña de Deliberación volverá a abrir sus puertas, convirtiéndose en el escenario perfecto para que comiencen las estrategias, las alianzas y las decisiones que podrían impactar el futuro de las tribus.

Durante esta semana hemos visto cómo la competencia ha ido aumentando de nivel con intensos juegos por suministros y recompensas, la aparición de La Reliquia en Llamas, los primeros conflictos entre los sobrevivientes y un Consejo Tribal que culminó con la eliminación de Bobby Larios, el primer participante en abandonar la aventura. Las alianzas comienzan a tomar forma y cada movimiento será determinante para mantenerse en la lucha por el gran premio de dos millones de pesos. Todo apunta a que esta noche traerá nuevas sorpresas y momentos que nadie querrá perderse.

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