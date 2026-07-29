Este es el mejor momento del día para caminar por la playa y resetear el sistema nervioso

El mejor momento del día para caminar por la playa suele ser a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más agradables, la radiación solar es menor y el entorno suele ser más tranquilo. Según expertos en salud y bienestar, estas condiciones favorecen una caminata más cómoda y pueden contribuir a reducir el estrés, promover la relajación y generar una sensación de calma.

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Existen evidencias de que el contacto con la naturaleza ayuda a regular la respuesta del organismo frente al estrés. Caminar sobre la arena, escuchar el sonido de las olas y respirar el aire marino son experiencias que muchas personas asocian con una sensación de bienestar.

Diversas investigaciones en psicología ambiental indican que los llamados "espacios azules", como playas, lagos o ríos, pueden tener efectos positivos sobre el estado de ánimo y la salud mental cuando se disfrutan de forma regular. Conoce más acerca del tema.

¿Por qué caminar por la playa por la mañana o al atardecer puede beneficiar al sistema nervioso?

Especialistas de la American Heart Association (AHA) y del American College of Sports Medicine (ACSM) recomiendan caminar como una de las actividades físicas más accesibles para cuidar la salud cardiovascular y reducir el estrés. En el caso de la playa, hacerlo en horarios de menor calor ofrece ventajas adicionales:



Temperaturas más agradables: permiten caminar durante más tiempo sin que el calor excesivo genere fatiga.

permiten caminar durante más tiempo sin que el calor excesivo genere fatiga. Menor exposición a la radiación ultravioleta: antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde suele disminuir la intensidad de los rayos UV, aunque siempre es recomendable utilizar protector solar.

antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde suele disminuir la intensidad de los rayos UV, aunque siempre es recomendable utilizar protector solar. Mayor tranquilidad: las playas suelen estar menos concurridas, lo que favorece la relajación y reduce los estímulos externos.

las playas suelen estar menos concurridas, lo que favorece la relajación y reduce los estímulos externos. Contacto con la naturaleza: observar el mar y escuchar el sonido de las olas puede favorecer una sensación de calma y bienestar emocional.

El biólogo marino y autor Wallace J. Nichols, creador del concepto Blue Mind, sostiene que pasar tiempo cerca del agua puede favorecer estados de relajación y atención plena. Esto ayuda a disminuir la sensación de estrés cotidiano.

¿Cómo aprovechar al máximo una caminata en la playa?

Para obtener mayores beneficios físicos y mentales, los especialistas recomiendan convertir esta actividad en un hábito y adaptarla a las capacidades de cada persona. Algunas recomendaciones son:



Caminar entre 20 y 40 minutos: este tiempo suele ser suficiente para obtener beneficios cardiovasculares y favorecer el bienestar emocional.

este tiempo suele ser suficiente para obtener beneficios cardiovasculares y favorecer el bienestar emocional. Mantener un ritmo cómodo: la intensidad debe permitir hablar sin dificultad mientras se camina.

la intensidad debe permitir hablar sin dificultad mientras se camina. Elegir arena firme cuando sea posible: caminar cerca de la orilla reduce el esfuerzo sobre tobillos y rodillas en comparación con la arena muy blanda.

caminar cerca de la orilla reduce el esfuerzo sobre tobillos y rodillas en comparación con la arena muy blanda. Hidratarse correctamente: incluso en horarios frescos, es importante beber agua antes y después de la actividad.

incluso en horarios frescos, es importante beber agua antes y después de la actividad. Usar protección solar: sombrero, gafas de sol y protector solar continúan siendo necesarios aunque el sol sea menos intenso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar, para mejorar la salud física y mental. Además, investigaciones publicadas en revistas como Environmental Research e International Journal of Environmental Research and Public Health han encontrado que la exposición frecuente a espacios naturales, incluidos los ambientes costeros, se asocia con menores niveles de estrés percibido y una mejor sensación de bienestar.