Michelle Renaud muestra su abdomen de embarazo, enternece a las redes

Michelle Renaud es una reconocida actriz mexicana, quien se destaca por tener una importante carrera, además de mantenerse activa en el mundo de la actuación, en diversas series y películas. Por ahora, está viviendo una nueva etapa de mamá, puesto que está esperando al siguiente hijo de su esposo Matías Novoa.

Debido al gran momento que está experimentando, la joven actriz en sus redes sociales presume su abdomen de embarazo en sus redes, mostrando cómo el bebé no deja de crecer y que faltan pocos días para que llegue el menor a casa.

¿Cómo va el embarazo de Michelle Renaud?

No olvidemos que es el segundo hijo que va a tener Michelle Renaud junto a su pareja Matías Novoa; aunque la actriz tiene un abdomen de embarazo muy desarrollado, eso no le ha impedido acudir a importantes alfombras rojas junto a su pareja.

Por un lado, la actriz no esconde su vientre; aprovecha cualquier momento para poder presumir su embarazo ante todos en redes o en eventos públicos. Igualmente, su esposo se ha encargado de presumir los momentos que experimentaron juntos antes de la gran llegada.

Aunque podemos ver un abdomen de embarazo grande, hasta el momento se desconoce la fecha próxima del nacimiento, pero lo que sí podemos ver es que está a pocas semanas de que ocurra el gran día. Por lo que debemos esperar a nuevas noticias en sus redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Renaud?

En total, la actriz Michelle Renaud tiene dos hijos, el primero de ellos fue con el actor Josué Alvarado con quien mantuvo un matrimonio del 2016 al 2018, en donde nació el pequeño Marcelo en el 2017, así lo menciona un artículo de Univisión.

Posteriormente, en el 2023, se casó con Matías Novoa, pero para el 2024, la feliz pareja recibió al pequeño Milo. No olvidemos que Novoa, también ya contaba con su primer hijo Axel, que nació en el 2011 al andar con María José Magán, así lo menciona en Univisión.

Ahora ambos están esperando al segundo hijo entre ellos, nacimiento que han estado presumiendo en redes a todos sus fans. Por ahora hay que esperar a nuevas noticias al respecto, muchos están ansiosos.