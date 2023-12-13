Video de Michelle Renaud desata rumores de embarazo

El fin de semana pasado marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la talentosa actriz Michelle Renaud y el apuesto Matías Novoa, quienes sellaron su amor en una íntima y exclusiva ceremonia nupcial.

Sin embargo, como si de un guión de telenovela se tratara, las redes sociales ardieron con un video que no solo capturó la esencia de la boda, sino que también desató una ola de especulaciones que ahora tienen a todos preguntándose: ¿Está Michelle Renaud esperando un nuevo miembro en la familia?

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¿Michelle Renaud está embarazada?

Las imágenes del video, que se han vuelto virales, han dado pie a innumerables comentarios y conjeturas. La atención se centra en una "sospechosa pancita de embarazo" que ha dejado a los seguidores con la incógnita de si la reconocida actriz mexicana podría estar en la dulce espera. Parece que la pareja no solo ha decidido unir sus vidas en matrimonio, sino que también podría estar ansiosa por ampliar la familia.

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Cabe recordar que Michelle Renaud ya es madre de un encantador niño de 6 años llamado Marcelo, fruto de su relación anterior con Josué Alvarado. Por otro lado, el actor chileno, Matías Novoa, también es padre de un joven llamado Axel, de 12 años, resultado de su vínculo con la actriz María José Magán.

Ahora, con estas imágenes que despiertan la curiosidad, los fans han comenzado a especular sobre la posibilidad de que la pareja esté dando la bienvenida a un nuevo miembro.

Así reaccionaron las redes:

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar: “Cuanto le damos de aquí a que nazca el bb”; “Esa boda tiene nombre y apellido y de 9 meses”;"¡Michelle parece estar embarazada, se le nota una pancita!"; "No suelo comentar, pero esa pancita me hace pensar... ¡si es así, felicidades y bendiciones!”, son solo algunos de los mensajes que circulan entre los seguidores.

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