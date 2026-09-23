Michelle Salas ROMPE el silencio y confiesa su dolor por no alcanzar a despedirse de Silvia Pinal: “que ella se haya ido fue super doloroso para mí”

Recientemente la hija de Luis Miguel, Michelle Salas sorprendió a sus seguidores al compartir a través de un video uno de los episodios que más le ha costado procesar el cual es la muerte de su bisabuela Silvia Pinal. A través de un video corto de TikTok compartió que cuando le reportaron que la primera actriz estaba grave de salud se encontraba en Madrid durante su relato confesó que aún le resulta complicado hablar de aquella pérdida.

Según sus palabras, la distancia entre España y México hizo que ese momento se complicara más ya que estaba a casi 12 horas de distancia y que cuando al fin logró llegara a México su bisabuela ya había fallecido.

“Yo estaba en Madrid, estaba a 12 horas. Entonces, me frustró mucho el hecho de estar tan lejos, de aterrizar en México y que ella se haya ido fue súper doloroso para mí”, expresó.

La modelo también reveló que durante mucho tiempo le pesó saber que prácticamente fue la única persona de su familia que no pudo verla antes de su partida. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró una manera distinta de entender aquella ausencia.

“Todo mundo estaba con ella y yo casi que fui la única persona que no la vi irse”, comentó Michelle, quien agregó que quizá haber presenciado ese momento habría hecho todavía más difícil su duelo.

@michellesalasoficial Heeeeello, familia!! 🤍 Hoy les traigo un video con un poquito de chismecito, así que agarren su cafecito (o su vinito 🍷) y platiquemos para ponernos un poquito al día. Han pasado más de seis años desde la última vez que hice YouTube y, obviamente, mi vida ha cambiado muchísimo desde entonces. Soy una mujer casada 🥹🤍 Mi boda fue un sueño y, sin duda, uno de los momentos más especiales de mi vida. En todos estos años han pasado cosas hermosas y maravillosas, y otras no tan bonitas… pero bueno, así es la vida. Al final, cada experiencia, cada etapa y cada capítulo te deja algo, y siento que todo lo que he vivido me ha ayudado a seguir creciendo, aprendiendo y convirtiéndome en la persona que soy hoy. Espero que disfruten este pequeño recap y que podamos ponernos al día después de tanto tiempo. Déjenme sus comentarios porque voy a estar leyéndolos TODOSSSS 👀 Los amo y los extrañaba muchísimo. 🤍 Ya volvimos para quedarnossss!!! 🫶🏼 Suscríbanse al canal y nos vemos muy prontito. Besitoooo 💋 ♬ original sound - michellesalas

¿Cómo era la relación entre Michelle Salas y Silvia Pinal?

Al pertenecer a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano, Michelle Salas y Silvia Pinal siempre dejaron ver el gran lazo de unión que mantenían, Michelle quién pertenece a la cuarta generación de la Dinastia Pinal compartió en distintas ocasiones fotografías, recuerdos y mensajes que compartió a lado de Silvia Pinal.

Incluso en el video que compartió con sus seguidores volvió a recordar a la Primera Actriz con cariño y destacó la admiración que sentía por su bisabuela y la describió como una mujer “impecable y con un corazón enorme”.

“Era una persona impecable, con un corazón enorme, con un talento bellísimo y tengo demasiados buenos recuerdos”, recordó Michelle.

¿Quién fue Silvia Pinal?

La primera Actríz, Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, después de más de siete décadas de trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Su carrera quedó ligada a algunas de las producciones más importantes del cine mexicano y a colaboraciones con figuras como Luis Buñuel, Pedro Infante y Germán Valdés "Tin Tan” entre otras grandes figuras del cine. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra Viridiana, película que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. También dejó una importante huella en la televisión con Mujer, casos de la vida real. En noviembre de 2025, su familia recordó el primer aniversario de su muerte con mensajes y homenajes.