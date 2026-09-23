Llevar tu bebida favorita a todos lados se ha convertido en una declaración de estilo, conoce cómo puedes decorar tu termo de los Saja Boys y demostrar que eres un fiel seguidor de la energía, el talento y el carisma de esta famosa banda.

Decorar tu cilindro o termo no solo protege tu envase, sino que te permite conectar al instante con otros fanáticos del grupo en la escuela, el gimnasio o el trabajo.

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5 ideas para decorar tu termo de los Saja Boys

El secreto para un diseño espectacular radica en fusionar la durabilidad con los elementos visuales más icónicos del grupo. Desde estéticas urbanas y audaces hasta detalles sutiles que solo los verdaderos conocedores del fandom lograrán identificar.

Existen técnicas muy sencillas para intervenir tu termo sin dañarlo y garantizando que resista el uso diario. A continuación te compartimos 5 mejores ideas creativas:

Collage de stickers de vinilo impermeables

Es la opción más dinámica y popular. Reúne stickers de vinilo que incluyan los rostros de los integrantes, logotipos oficiales y caricaturas del grupo. Asegúrate de que sean resistentes al agua y colócalos superpuestos uno sobre otro tapando toda la superficie del termo.

Collage de stickers de vinilo impermeables|Gemini IA

Grabado o calcomanía minimalista con el logotipo del grupo

Utiliza un termo de un solo color mate y coloca un vinil de corte permanente en el centro con las siglas oficiales de los Saja Boys. Se verá limpio y muy profesional.

Grabado o calcomanía minimalista con el logotipo del grupo|Gemini IA

Termo personalizado con tus letras favoritas

Elige las líneas de las canciones de los Saja Boys que más te inspiren o te llenen de energía por las mañanas. Con la ayuda de marcadores de pintura acrílica permanente de punta fina, escribe los versos rodeando el termo en forma de espiral.

Termo personalizado con tus letras favoritas|Gemini IA

Estilo deportivo

Puedes decorar tu termo simulando los dorsales de los uniformes de los integrantes: añade sus nombres y sus números de la suerte o fechas de nacimiento.

Estilo deportivo para decorar tu termo de los Saja Boys|Gemini IA

Fundas tejidas personalizadas

Elige una funda de silicona o teje una de crochet con los colores oficiales del grupo y añade un gancho en el soporte para colgar llaveros, photocards acrílicas o cuentas de colores con el nombre de tu integrante favorito.