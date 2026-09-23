Cumplir las seis décadas es la oportunidad perfecta para lucir un look renovado. Descubre los mejores cortes de cabello bob que te darán vitalidad a los 60 años.

El corte bob se ha consolidado como el rey indiscutible de los salones de belleza gracias a su asombrosa capacidad para rejuvenecer el rostro, aportar movimiento visual y restar años de encima al instante sin requerir horas de peinado.

Adoptar este clásico del estilismo con un enfoque moderno permite fusionar la elegancia madura con la practicidad diaria. Los expertos en imagen coinciden en que son mejores los cortes a la altura de los hombros o la mandíbula.

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Los mejores 5 cortes de cabello bob para mujeres de 60 años

Clásico bob francés con flequillo suave

Este estilo llega justo a la altura de la mandíbula o ligeramente encima, destacando por sus puntas sutilmente desfiladas hacia adentro. Al combinarlo con un flequillo ligero y abierto, es la opción perfecta para camuflar las líneas de la frente.

Clásico bob francés con flequillo suave|Pinterest

Bob invertido o graduado

Ideal para melenas maduras que han perdido densidad. Este diseño se caracteriza por ser más corto en la zona de la nuca y alargarse sutilmente hacia el rostro. La graduación en capas ocultas genera una ilusión de volumen inmediato en la coronilla.

Bob invertido o graduado|Pinterest

Long bob texturizado

Si no te atreves a llevar el cabello demasiado corto, la versión larga del bob es tu mejor aliada. Al descansar justo sobre las clavículas y trabajarse con capas ligeras en las puntas, este corte rompe la rigidez de las facciones, enmarca el rostro con suavidad y resulta sumamente cómodo.

Long bob texturizado|Pinterest

Bixie

Reúne la longitud versátil de un bob en los laterales con la nuca despejada y las capas dinámicas del corte pixie. Es un estilo atrevido, muy favorecedor para lucir las canas naturales o cabellos con sutiles reflejos de luz.

Corte bixie para mujeres de 60 años|Pinterest

Shaggy bob con capas desfiladas

Se trabaja cortando múltiples capas cortas a diferentes alturas y desfilando las puntas para crear textura. Es la mejor alternativa si tienes cabello ondulado o rizado natural, ya que distribuye el peso de forma equilibrada y da un aspecto desenfadado y juvenil.

