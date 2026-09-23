Cuál es la mejor manera de secarte el pelo para ganar volumen, según peluqueros especializados

La mejor manera de secar el pelo para ganar volumen es levantar las raíces durante el secado, dirigir el aire desde diferentes ángulos y terminar con una temperatura más fría. Esta técnica ayuda a evitar que el cabello quede pegado al cuero cabelludo y permite conseguir una melena con más cuerpo y movimiento.

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El resultado de esta técnica de secado del cabello depende de varios factores, como la densidad, el grosor de la fibra, la textura natural y el corte de pelo. Los peluqueros suelen recomendar combinar el método con productos ligeros y una temperatura que no perjudique la fibra capilar.

¿Cómo secarse el pelo para conseguir más volumen?

La técnica de secado debe comenzar con la eliminación cuidadosa del exceso de agua. El cabello mojado puede ser más vulnerable a la fricción y a la tracción, por lo que conviene evitar frotarlo con fuerza con una toalla convencional.



Retira el exceso de humedad sin frotar: utiliza una toalla de microfibra o una camiseta de algodón suave para presionar el cabello delicadamente. Antes de utilizar el secador, espera a que la melena esté húmeda, pero no completamente empapada. Aplica un producto ligero en las raíces: puedes utilizar una espuma voluminizadora o un spray específico para aportar cuerpo. La cantidad debe adaptarse al tipo de cabello, ya que un exceso de producto puede dejar la melena pesada y reducir el movimiento. Seca las raíces en dirección contraria a su caída: levanta los mechones con los dedos y dirige el aire hacia la base. También puedes cambiar la raya de un lado a otro durante el secado para evitar que el cabello quede aplanado en una única dirección. Utiliza un cepillo redondo en las secciones superiores: toma mechones pequeños, eleva la raíz y desliza el cepillo mientras diriges el aire del secador. El diámetro del cepillo debe elegirse según la longitud del cabello y el acabado que se busque. Finaliza con aire frío: cuando la sección esté seca, utiliza unos segundos de aire frío para ayudar a que el peinado conserve su forma. Este paso no crea volumen por sí mismo, pero puede contribuir a fijar temporalmente el acabado conseguido.

El peluquero británico Luke Hersheson, reconocido por su trabajo con cortes y peinados de apariencia natural, es una referencia en el uso de técnicas que buscan movimiento. Su enfoque destaca la importancia de trabajar la forma del corte y la dirección del secado.

¿Qué trucos de peluquería ayudan a mantener el volumen en el cabello durante más tiempo?

Además de la técnica, la elección de los productos y la manera de dividir el cabello pueden influir en el resultado. Una melena con exceso de acondicionador, aceites pesados o productos acumulados puede parecer más plana, especialmente cuando la fibra es fina.

El estilista Sam McKnight, conocido por su trayectoria en peluquería editorial y de moda, es uno de los profesionales que ha trabajado con diferentes técnicas de textura y movimiento. Para mantener el volumen, recomienda los siguientes recursos:



Seca el cabello por secciones: divide la melena en varias partes y comienza por las capas inferiores. Después, trabaja la zona superior, que suele ser la más visible y la que necesita mayor control.

divide la melena en varias partes y comienza por las capas inferiores. Después, trabaja la zona superior, que suele ser la más visible y la que necesita mayor control. Evita aplicar aceites en las raíces: los aceites y sérums pueden ser útiles para suavizar los medios y las puntas, pero su uso cerca del cuero cabelludo puede aportar peso y reducir el volumen visual en algunos tipos de cabello.

los aceites y sérums pueden ser útiles para suavizar los medios y las puntas, pero su uso cerca del cuero cabelludo puede aportar peso y reducir el volumen visual en algunos tipos de cabello. No mantengas el secador demasiado cerca: utiliza una distancia prudente y evita concentrar el aire caliente en una única zona. La exposición excesiva al calor puede dañar la cutícula y favorecer la sequedad y la fragilidad.

utiliza una distancia prudente y evita concentrar el aire caliente en una única zona. La exposición excesiva al calor puede dañar la cutícula y favorecer la sequedad y la fragilidad. Ajusta el acabado a tu textura natural: el cabello liso puede beneficiarse del cepillo redondo, mientras que el ondulado o rizado puede ganar volumen mediante un difusor y movimientos que respeten la forma de los mechones.

¿Es mejor secarse el pelo boca abajo para ganar volumen?

Secarse el pelo con la cabeza inclinada hacia abajo puede levantar temporalmente las raíces y aportar una apariencia de mayor volumen. Pero no siempre resulta conveniente para todas las personas.

En cabellos rizados, por ejemplo, puede aumentar la manipulación y favorecer el frizz si no se realiza con cuidado. Una alternativa consiste en secar las raíces levantándolas con los dedos o con un cepillo, sin necesidad de mantener toda la cabeza hacia abajo.