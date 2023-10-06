Michelle Vieth revela si tiene una relación con Arturo Carmona

Michelle Vieth niega las versiones que apuntan que sostiene un romance con Arturo Carmona y asegura que su relación es meramente laboral, pues comparten créditos en la obra de teatro “Los amantes perfectos”.

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¿Qué dijo Michelle Vieth al respecto?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Michelle Vieth negó rotundamente que tenga una relación sentimental con Arturo Carmona y señaló que “está muy padre y es muy bonito, me pasa todo el tiempo que la gente porque hacemos pareja en una novela digan que también en la vida real”.

“No, no confundan las cosas… Él se incluyó o bueno, fue parte de esta propuesta que te digo del elenco que estamos teniendo que es multiestelar y que es cíclico. En Nueva York, él vino a dar función en lugar del señor Alejandro Suárez y también en Monterrey estuvo pero en lugar de Cristián de la Fuente”.

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¿Tiene novio Michelle Vieth? De hecho, Michelle Vieth reveló que por primera vez no tiene pareja. “No, ahorita estoy dedicada a mi trabajo, no tengo tiempo para nada y la verdad es que disfrutando por primera vez esta soltería, o sea, es la primera vez en veintitantos años que no tengo pareja”.

¿Michelle Vieth sigue en pleito legal con los padres de sus hijos?

En otros temas, la actriz compartió que los padres de sus cuatro hijos siguen sin contribuir a la manutención de los menores. Se trata de Leandro Ampudia y el torero Christian Aparicio, con quienes la actriz procreó a Leandro y Michelle y a Christian y Selika, respectivamente.

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“Estamos negociando corazón, estamos negociando y eso se lo dejo a los abogados, ellos les podrán lo pertinente y en dónde va el proceso, yo me dedico a decirles lo que yo sé y lo que les puedo compartir es que estamos todavía en negociaciones”, agregó. Michelle Vieth amadrinó la inauguración de un estudio de baile en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

