Michelle Vieth promueve en México Ley Contra Pornografía de Venganza.

Hace unos días, Michelle Vieth anunció que emprenderá acciones legales en contra de su exesposo, Héctor Soberón a quien, durante años, ha acusado de haber filtrado el video donde aparece en intimidad con un hombre, cuya identidad hasta ahora no se ha confirmado, pero ¿Es esto cierto?, ella responde.

Te puede interesar: Héctor Soberón mandó firme y fuerte mensaje a su ex, Michelle Vieth.

Yo estoy pugnando por una ley que se llama Ley de Pornografía de Venganza que en Estados Unidos existe que se llama Revenge Porn, en México se metió la iniciativa al Senado en 2015. Existe la Ley Olimpia, pero yo quiero pugnar por Ley de Pornografía de Venganza para que se apruebe en toda la República Mexicana y en el momento que esto se logre, ya valoraremos con mi equipo de profesionales qué se va a hacer o cómo se va a seguir

La aplicabilidad de la ley, tengo entendido que nos tenemos que sumar muchas personas para buscar la aplicabilidad. Abarca otros rubros, sería un buen complemento la Ley de Pornografía de Venganza a la Ley Olimpia

¿Qué opina del video que publicó Héctor Soberón?

Pero, acaso tuvo la oportunidad de ver el video donde Héctor Soberón responde a sus acusaciones.

Yo únicamente puedo hablar de mi circunstancia personal y de mi lucha y, es lo que les comparto y es lo que les voy a compartir siempre, no me atrevo a hablar de nadie más

También te puede interesar: Héctor Soberón se hará una prueba de ADN para saber si tiene hijos.

Michelle Vieth, estuvo presente en la conferencia de prensa para anunciar la gira por la Unión Americana de la obra ‘Dos Por Uno’, bajo la producción de Pepe Magaña.

