Muere reconocido influencer de paro cardíaco súbito; ayudaba a los estudiantes a entrar a la universidad

Hace unas horas se confirmó la muerte del influencer chino Zhang Xuefeng, quien era famoso por su contenido enfocado en ayudar a los estudiantes a ingresar a la universidad y por fundar su propia empresa de educación. Sufrió un paro cardíaco súbito a los 41 años.

Fue mediante un comunicado de su compañía, compartido vía la red social Weibo por la compañía Suzhou Fengxue Weilai Education Technology Co., que se anunció el fallecimiento ocurrido el 24 de marzo. Tras sufrir el paro cardíaco, "todos los esfuerzos inmediatos por salvarle la vida fueron ineficaces".

Según el medio TMZ, el creador de contenido salió a correr durante la mañana del martes y en ese momento ocurrió el incidente. Se encontraba en la ciudad de Suzhou, cerca de Shanghái.

Su deceso "representa una pérdida inmensa a la comunidad educativa", dice el comunicado. "Prometemos seguir con su legado y continuar con nuestro compromiso de ayudar a más estudiantes a cumplir sus sueños".

Quién era Zhang Xuefeng, influencer chino que murió a los 41

Según el diario South China Morning Post, Zhang Xuefeng había reunido más de 30 millones de seguidores y era principalmente conocido por compartir consejos para pasar los rigurosos exámenes de admisión universitaria Gaokao, aplicados en todo China. También comercializaba programas de acompañamiento estudiantil durante la universidad.

El comunicado que dio a conocer su muerte enfatizó en que el influencer provenía de orígenes humildes y había dedicado toda su vida al bienestar de los estudiantes. "Se entregó completamente al campo de la educación, haciendo del desarrollo estudiantil su misión personal".

Sin embargo, su trayectoria como creador de contenido no estuvo libre de polémica. Los medios de su país lo criticaron ampliamente porque él desalentaba a los estudiar una carrera en Periodismo y sus cuentas de redes sociales fueron temporalmente suspendidas en 2025, pues ofreció financiar un ataque por parte de China a Taiwán, de acuerdo con TMZ.