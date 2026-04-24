7 diseños de uñas kawaii para niñas; son discretas y aesthetic para celebrar el Día del Niño 2026

Existe una buena probabilidad de que a tus hijas o sobrinas, aunque todavía sean pequeñas, ya les llame la atención el mundo del manicure. Si quieres consentirlas un poquito para el Día del Niño 2026, una buena idea es recurrir a las uñas kawaii para niñas. Esta estética proveniente de Japón se caracteriza por su ternura y lo bello; además, por los colores que suelen utilizarse, también puede llegar a ser bastante discreta.

7 ideas de uñas kawaii para niñas

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1. Uñas rosas con blanco

Comenzamos la lista con un diseño particularmente discreto por su combinación entre tonos suaves de rosa con blanco. También tiene un poquito de brillo y dibujos de conejo solo en algunas uñas.

2. Con Hello Kitty

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No podemos hablar de uñas kawaii para niñas sin mencionar a uno de los personajes más representativos de esta estética japonesa desde hace varias décadas. Aquí se combina de nuevo el rosa con blanco, pero el diseño es bastante ecléctico: por ejemplo, en una uña completa se plasma la cara completa del gatito, mientras en otras solo vemos su moño.

3. Con ositos

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Si a ti y tus hijas o sobrinas les gustan más los diseños uniformes, van a adorar esta opción con una carita de oso en cada uña. Por sus tonos café y nude, es una idea muy discreta para niñas.

4. Con moños y cupcakes

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El color rosa pastel es una de las mejores ideas para un manicure adecuado para niñas, que sea bonito y no tan llamativo. Incluso puedes incluir dibujos de casi el mismo color.

5. Uñas kawaii para niñas, de Cinnamoroll

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Cinnamoroll es otro de los personajes más amados por los niños hoy en día. Por eso nos fascinó esta idea de uñas, con una base de efecto 'milky' y combinación entre blanco y azul.

6. Manicure ecléctico para el Día del Niño 2026

Hay ideas muy distintas conviviendo armónicamente en este diseño: dibujos de animales tiernos, colores pastel, glitter y hasta un patron de cuadros.

7. De My Melody

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No podíamos dejar fuera a My Melody, un personaje que simboliza la ternura, pureza y amabilidad. De nuevo tenemos un diseño en rosa claro, con un poquito de brillo.