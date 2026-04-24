7 diseños de uñas kawaii para niñas; son discretas y aesthetic para celebrar el Día del Niño 2026
Por sus colores y dibujos, son los diseños de manicure infantil más cool para Día del Niño 2026. Checa las siguientes ideas de uñas kawaii para niñas.
Existe una buena probabilidad de que a tus hijas o sobrinas, aunque todavía sean pequeñas, ya les llame la atención el mundo del manicure. Si quieres consentirlas un poquito para el Día del Niño 2026, una buena idea es recurrir a las uñas kawaii para niñas. Esta estética proveniente de Japón se caracteriza por su ternura y lo bello; además, por los colores que suelen utilizarse, también puede llegar a ser bastante discreta.
7 ideas de uñas kawaii para niñas
1. Uñas rosas con blanco
Comenzamos la lista con un diseño particularmente discreto por su combinación entre tonos suaves de rosa con blanco. También tiene un poquito de brillo y dibujos de conejo solo en algunas uñas.
2. Con Hello Kitty
No podemos hablar de uñas kawaii para niñas sin mencionar a uno de los personajes más representativos de esta estética japonesa desde hace varias décadas. Aquí se combina de nuevo el rosa con blanco, pero el diseño es bastante ecléctico: por ejemplo, en una uña completa se plasma la cara completa del gatito, mientras en otras solo vemos su moño.
3. Con ositos
Si a ti y tus hijas o sobrinas les gustan más los diseños uniformes, van a adorar esta opción con una carita de oso en cada uña. Por sus tonos café y nude, es una idea muy discreta para niñas.
4. Con moños y cupcakes
El color rosa pastel es una de las mejores ideas para un manicure adecuado para niñas, que sea bonito y no tan llamativo. Incluso puedes incluir dibujos de casi el mismo color.
5. Uñas kawaii para niñas, de Cinnamoroll
Cinnamoroll es otro de los personajes más amados por los niños hoy en día. Por eso nos fascinó esta idea de uñas, con una base de efecto 'milky' y combinación entre blanco y azul.
6. Manicure ecléctico para el Día del Niño 2026
Hay ideas muy distintas conviviendo armónicamente en este diseño: dibujos de animales tiernos, colores pastel, glitter y hasta un patron de cuadros.
7. De My Melody
No podíamos dejar fuera a My Melody, un personaje que simboliza la ternura, pureza y amabilidad. De nuevo tenemos un diseño en rosa claro, con un poquito de brillo.