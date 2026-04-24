Encuentran sin vida a influencer en una playa tras llevar días desaparecida

Encontraron sin vida en la playa a la influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos el 22 de abril de 2026 en la playa de Botafogo, en Río de Janeiro. Esto a tan solo tres días de haber sido reportada como desaparecida. La creadora de contenido de 36 años había sido vista por última vez el pasado 18 de abril en la playa de Leblon, cuando entró al mar, pero nunca salió. Las teorías han comenzado a desatarse en redes sociales, pues de momento se desconocen las circunstancias de su muerte.

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¿Qué pasó con la influencer y dónde fue hallada?

De acuerdo con los reportes locales, se informó a las autoridades que Tamyris desapareció mientras nadaba en la playa de Leblon alrededor de las 5 de la tarde. Al encontrar sus pertenencias abandonadas, la búsqueda empezó de inmediato; sin embargo, nadie sabía nada de ella, hasta que días después, desafortunadamente, encontraron su cuerpo en Botafogo. Los familiares ya confirmaron la identidad de la joven.

¿Qué dicen las autoridades sobre su desaparición?

Los primeros reportes indican que las alertas de su desaparición no se hicieron de inmediato. Algo que llama la atención es que la distancia entre ambos puntos, el de desaparición y donde la encontraron, llama mucho la atención y las investigaciones del caso continuan.

|Crédito: Instagram TAMIRYS RISCADO

Las dudas que rodean el caso

Como muchos, podrás pensar que fue arrastrada por la marea; sin embargo, la propia familia de la influencer tiene dudas al respecto. Esto porque hay cosas extrañas en el caso. La marea era buena para nadar, de acuerdo con los reportes de los bomberos. Según los testigos, también se le vio en la tarde bebiendo algunas bebidas alcohólicas. Por otra parte, también la familia señala que ese día la playa estaba llena, por lo que era imposible que nadie se diera cuenta de que el mar la arrastrara, por lo que consideran que esas no son las causas de su muerte.