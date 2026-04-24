3 delineados para ojos rasgados que sí favorecen

Los ojos rasgados pueden resaltar su belleza natural con los delineados correctos, estos deben sentrarse no en ocultar su forma, sino en destacar y potenciar la mirada felina y profunda que los caracteriza.

Es importante saber que las técnicas convencionales aplicadas en este tipo de ojos pueden llegar a "cerrarlos" y a hacer que se pierda el párpado, por lo que el secreto está en trabajar con la línea natural de las pestañas y jugar con las angulaciones.

Con los trazos adecuados, es posible abrir la mirada y darle un gran protagonismo a cada rasgo, solo se necesita de presición y de conocer más a detalle cómo se mueve tu párpado móvil.

Hoy te oresentamos los tres estilos que están más en tendencia y que realmente marcarán la diferencia en tus ojos rasgados. Desde el clásico alargamiento que estiliza tu rostro, hasta propuestas mucho más modernas.

Los 3 delineados perfectos para ojos rasgados

Kitten Eye o mini cat eye

Delineado kitten eye para ojos rasgados|Pinterest

A difetencia del "delineado de gato" tradicional, este es mucho más fino y más corto. Para conseguirlo necesitarás iniciar con el trazo a partir del centro del ojo y hacia afuera, creando un ala pequeña que sigue la línea de las pestañas inferiores.

Este estilo es uno de los favoritos de los ojos rasgados porque levanta la mirada de forma muy sutíl y sin saturar el párpado.

Delineado difuminado o smudged liner

Delineado difuminado para ojos rasgados|Pinterest

En lugar de una línea sólida, debe usarse un lápiz café o negro para hacer el trazo y después difuminar el mismo con una brocha pequeña y en dirección hacia la sien.

El efecto ahumado crea una transición suave que aporta volumen y profundidad, es algo ideal para un look sofisticado que no endurece las facciones.

Delineado floating o de ala alta

Delineado floating para ojos rasgados|Pinterest

Consiste en trazar una línea ligeramente por encima de donde termina el ojo, manteniendo el trazo delgado. Al dejar un pequeño espacio entre la línea de las pestañas y el final del ala, se crea el efecto visual de tener el ojo más abierto.

