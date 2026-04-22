Lupita Villalobos rompe el silencio y habla sobre su estado de salud desde el hospital: “se me vino el mundo abajo”

Lupita Villalobos por fin rompe el silencio y habla sobre su estado de salud desde el hospital, donde reveló que, todo su mundo se vino abajo. La creadora de contenido ya no peleará en el evento de box Supernova Génesis, donde su oponente sería Kim Shantal, exparticipante de La Granja VIP.

“Hola camaradas, oigan quería reportarme por aquí y hacerles un video, para platicarles de un poquito sobre todo lo que está pasando, me encuentro todavía hospitalizada, hoy es martes 21 de abril y estoy aquí desde el viernes 17 de abril luego de ingresar al hospital por un dolor de cabeza bastante duro, me producía mareo, sordera y vomito; se me nublaba la vista. Para esto ya había tenido dolor de cabeza desde hace varios días, y fue cuando ya no pude más, fue por eso que entré y ya no me dejaron salir”, fue parte de la declaración de Lupita Villalobos

La creadora de contenido reveló cómo fue que se enteró que ya no podría participar en la pelea de box, y explicó un poco sobre cuáles fueron los estudios a los que se le sometieron, y también el diagnóstico que le revelaron los médicos, mismos que determinaron que no era apta para subirse al ring.

“Me hicieron vario estudios y me diagnosticaron con un hematoma subdural, este es como un derrame y está entre el cerebro y el cráneo, esto hace que exista tensión cuando, tengo los estudios, estos se mandan a la comisión del boxeo, se mandan al Supernova y con mis médicos, pues dan el veredicto de que no estoy apta para pelear; cuando me dan esta noticia me pongo super triste, tengo meses preparándome y cuando me dicen que no podré, se me vino el mundo abajo”, declaró la creadora de contenido.

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Así quedará la cartelera de Supernova Génesis 2026

Tras darse a conocer que Lupita Villalobos ya no participará en Supernova Génesis luego de ser hospitalizada, por lo que, quien no tiene rival ahora es Kim Shantal, quien hasta el momento no tiene rival confirmada; de hecho, algunos rumores señalaban que, la elegida podría ser Karely Ruiz, sin embargo, esto no puede ser luego de que Poncho de Nigris diera a conocer que su contrato con la influencer le impide participar en un evento así, por lo que, el regiomontano habría propuesto a la campeona de Ring Royale 2026, Marcela Mistral.

