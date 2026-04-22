Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color naranja

Para la primavera es importante usar tonos que podamos usar en nuestra manicura. Por eso los diseños de uñas con efecto ojo de gato se vuelven una gran alternativa, ya que bajo la luz del sol podrás ver sus destellos tridimensionales en su máximo esplendor.

Anel Noroña expresa sus deseos por reencontrarse con José José en el cielo: “Amor, ¿dónde andabas?”

Para que lo puedas usar, te detallaremos cómo puedes usar el efecto en color naranja, una alternativa que te va a encantar usar en tus manos. Así que toma nota de los estilos que te compartiremos.

¿Qué diseños son tendencia?

Los diseños de uñas con efecto ojo de gato son una gran opción cuando estamos en busca de usar elementos decorativos distintos en nuestra manicura; aunque puedes usar el estilo liso, puedes añadirle todo tipo de decoraciones. Por eso te recomendamos las siguientes opciones en color naranja:

Cat eye, un francés al máximo: Aplica el efecto, pero haz que el destello entre la zona rosa y la punta de la uña sea distinto. Pumpkin glass: Aunque es un estilo otoñal, es un color hermoso para usar, que se destaca por tener una base más oscura y el diseño anaranjado encima. Base negro: Encima coloca el negro liso y encima añade el efecto, ideal para quienes son amantes del color intenso, pero quieren hacer un cambio. Rosa y naranja: Si deseas algo más colorido, pide un fucsia y encima coloca el efecto. Francés clásico con destellos: Sobre la base nude, pide que la línea de la punta te la hagan con el efecto. Ombré: Cerca de la cutícula pide que te coloquen un tono nude, y difumina con el color anaranjado en la punta para darle un destello único. Decoraciones doradas: Encima del color, agrega líneas y ondulaciones en dorado. Con cítricos: En unas uñas agrega el efecto y en otras pide que te agreguen diseños de naranjas con gel 3D. Animal print: Encima del efecto, coloca unas manchas de leopardo.

¿Cómo saber cuándo hacer un retoque de uñas?

Se recomienda que haya que hacer un retoque antes de los 20 días de hacerse el diseño de uñas, ya que es un tiempo aceptable en el que la nail artist puede hacer los retoques ante levantamiento o quiebres que se presenten, logrando mantener unas uñas impecables.

Recuerda que, al encontrar levantamientos, no debemos arrancarlos, ya que nos arriesgamos a dañar la uña. No esperes más, aprovecha la oportunidad y hazte los diseños con efecto ojo de gato en color naranja que ya te explicamos.