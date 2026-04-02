Muere famoso actor de telenovelas a los 31 años, tras 13 horas en el quirófano; esto es lo que se sabe

La industria de series y telenovelas turcas, mundialmente reconocida, se encuentra de luto. Este 1° de abril se confirmó la muerte de Ramazan Tetik, un famoso actor que participaba en la exitosa producción "Eşref Rüya". Tenía tan solo 31 años de edad.

Se ha dado a conocer que el intérprete pasó sus últimos días en el hospital y se sometió a una compleja cirugía que duró 13 horas, pero finalmente perdió la vida.

Muere Ramazan Tetik, actor de la famosa telenovela turca "Eşref Rüya"

Aunque no se ha dado a conocer una causa de muerte oficial, medios locales han informado que Ramazan Tetik había sido hospitalizado por una disección aórtica. Se trata de una afección grave, de acuerdo con el portal MedlinePlus, que consiste en una rotura en la pared de la arteria principal que transporta la sangre fuera del corazón, la aorta.

Incluso se había hecho un llamado público a donar sangre para el actor, quien se encontraba en terapia intensiva. Sin embargo, el 1° de abril se confirmó la muerte.

"Hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro intérprete Ramazan Tetik. Pedimos misericordia de Alá para él, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos". Esto decía el primer comunicado que publicó la producción de la telenovela "Eşref Rüya". Posteriormente compartió los detalles del funeral, que estaba programado para llevarse a cabo en Estambul.

Ramazan Tetik llegó a trabajar en cine y televisión, aunque las raíces de su formación se encontraban en el teatro. La famosa telenovela en que trabajaba, "Eşref Rüya", se lanzó en 2025 y ha sido un éxito internacional por su trama romántica y elenco estelar.

Çağatay Ulusoy, protagonista masculino de "Eşref Rüya" y conocido por otras producciones como "El secreto de Feriha", ha sido una de las personalidades en dedicar mensajes por el fallecimiento. "Eras tan joven, Ramazan. Que tu lugar esté en el cielo", escribió el actor. "Estoy muy triste. Que descanses en luz", fue lo que escribió, por su parte, la actriz Demet Özdemi, protagonista femenina de la telenovela.

