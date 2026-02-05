Muere actriz a los 66 años: así anunciaron su deceso

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto al confirmarse la muerte de Aurora Sánchez . La reconocida actriz murió este martes 3 de febrero de acuerdo a un comunicado emitido en redes sociales por la Unión de Actores y Actrices de España.

Una vez más son las plataformas digitales las portadoras de tristes noticias para los amantes del cine, el teatro y la televisión. Es que fue en estos ámbitos en los que Aurora Sánchez supo destacarse y dejar un legado que hoy recuerdan sus familiares y amigos, mientras la despiden con profundo dolor.

¿Cómo se confirmó la muerte de Aurora Sánchez?

Fue la Unión de Actores y Actrices de España la que utilizó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia sobre la muerte de Aurora Sánchez. El posteo, que contenía una fotografía de la famosa actriz de 66 años de edad, indicaba “Muere la actriz Aurora Sánchez”.

La publicación añadía “Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP”. Así, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida para la talentosa actriz como “Descanse mi paciencia de acacias 38”, “Siempre eterna, siempre adorable, siempre recordada en "Ana y los 7”, “Querida amiga Aurora, amiga porque lo fuimos y lo seremos siempre, te echaré mucho de menos” y “Que pena, siempre me pareció muy natural y gran cómica, genial en su papel de Manuela”.

¿Quién era Aurora Sánchez?

Aurora Sánchez dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo español ya que su nombre quedó grabado a fuego en la industria del cine, el teatro y la televisión. Su interpretación del personaje “Manuela” en la serie “Ana y los 7” del año 2002 fue el hito más relevante que le permitió ganarse el cariño de una vasta audiencia.

La actriz española gozó de una amplia trayectoria en la gran pantalla, destacándose en la película “Clara y Elena”. En televisión no solo fue la serie “Ana y los 7” en donde tuvo gran relevancia sino que también se la recuerda por “Acacias 38”, “Apaga la luz” y “Pequeñas coincidencias”, entre otras producciones. En cuanto a su paso por el teatro, Aurora Sánchez demostró su talento en obras como “La casa de Bernarda Alba” y “Como te mueras te mato”, dejando en claro su versatilidad para la interpretación que hoy es recordada con mucha emoción.