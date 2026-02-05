Muere querida actriz de telenovelas a los 104 años de edad

La industria de la televisión británica está de luto por la muerte de Elizabeth Kelly, emblemática actriz de telenovelas cuya carrera abarcó 5 décadas. Tenía 104 años de edad. Su papel más famoso fue el de "la tía Nellie Ellis", que apareció por 5 años en la telenovela "EastEnders" (la cual lleva más de 40 años en transmisión).

El fallecimiento se reportó más de un mes después ya que, según confirmó el agente de la actriz, ocurrió el 31 de diciembre.

No se dieron causa exacta o detalles acerca de su muerte, solamente que fue "de manera pacífica". Se encontraba en el pueblo costero de Scarborough, al norte de Inglaterra.

"Aquellos que trabajaron con Elizabeth en 'EastEnders' la recordarán con cariño por su calidez y amabilidad", dice un breve comunicado de la BBC. "Nuestro amor y pensamientos están con su familia y amigos".

Quién era Elizabeth Kelly, actriz emblemática de la televisión británica

Originaria de Newcastle, Inglaterra, Elizabeth Kelly comenzó su carrera a finales de los 60 pero tuvo su primer papel importante en 1971 para la icónica telenovela "Coronation Street", que lleva más de 60 años en transmisión. También apareció en otros programas famosos con el mismo formato, como "Home and away" y "Emmerale".

Fue en la telenovela "EastEnders" donde permaneció más tiempo y se ganó el cariño del público británico. Participó ahí entre 1993 y 1998, pero regresó para una actuación especial en el año 2000. Durante toda su carrera sumó alrededor de 40 trabajos en televisión.

La intérprete se retiró definitivamente en el año 2007, y desde entonces vivió con su familia en el condado de Yorkshire. Según aseguró el sacerdote Eddie Gubbiens al periódico The Sun, en los últimos años Elizabeth Kelly había vivido en distintas casas de retiro y él solía visitarla para que recibiera la comunión porque su condición de salud ya no le permitía asistir a la iglesia.

