Muere reconocido actor y humorista a los 80 años

El fin de semana se ha llenado de terribles noticias, en las que se ha anunciado la muerte inesperada de ciertas celebridades. Apenas hoy, 1 de febrero del 2026, se dio a conocer que un reconocido actor y humorista murió a los 80 años.

Una celebridad ampliamente reconocida por su trayectoria. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce sobre los lamentables hechos.

¿Qué fue de Fernando Esteso?

Fernando Esteso fue un reconocido actor y humorista español, quien se destacó por participar en la televisión y por participar en la película de “Los Bingueros” en la década de los ochentas, pero su trayectoria se remonta desde los 6 años.

Lamentablemente, se sabe que en la madrugada del domingo 1 de febrero, se anunció que el reconocido artista falleció a sus 80 años. Se sabe que su muerte ocurrió mientras se encontraba ingresado en el Hospital Universitario La Fe; se sabe que había sido ingresado debido a que había presentado problemas respiratorios.

Episodios de salud que ya se habían repetido hace 5 años, situación que igualmente había sido atendida en el mismo centro de salud. Hasta el momento, no se ha informado qué fue lo que causó su inesperada muerte; se espera que en los siguientes días se dé a conocer más detalles al respecto.

¿Qué enfermedades padece Fernando Esteso?

Antes de su inesperada muerte, se sabe que en el 2021 sufrió una insuficiencia respiratoria, causada por una bronquitis, por lo que tuvo que ser atendido por expertos. Frente a varios medios de comunicación españoles, detalló que debido a esos padecimientos tenía una rigurosa medicación.

La noticia sobre la muerte del reconocido actor y humorista a sus 80 años ha sido un fuerte golpe para la farándula de España, donde varios de sus colegas han dejado mensajes de despedida, detallando la gran personalidad que era y la relación amistosa que llegaron a tener. Igualmente, muchos de sus seguidores han dejado mensajes de despedida ante lo ocurrido.