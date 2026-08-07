Ideas DIY: Cómo reutilizar bombillas fundidas y alambre galvanizado para hacer jarrones en miniatura

El reciclado de materiales y objetos en desuso sigue sumando cada vez a más personas. El fin de cuidar el medio ambiente es lo principal pero, gracias al surgimiento de movimientos de reutilización, esta tendencia se ha maximizado.

Son las ideas DIY (Hazlo tú mismo) las que se han encargado de invitar a las personas a reciclar y reutilizar materiales de manera creativa. Cada proyecto permite elaborar con nuestras propias manos objetos decorativos y evitar que esos materiales terminen en algún vertedero.

¿Cómo hacer jarrones en miniatura?

En base a lo señalado, la idea DIY que destacamos en esta oportunidad propone reutilizar bombillas fundidas y alambre galvanizado para hacer jarrones en miniatura. Se trata de una iniciativa sencilla, elegante y perfecta para lucir plantas pequeñas, flores silvestres o esquejes en agua:

Materiales



Bombillas incandescentes fundidas (transparentes o mates)

Alambre galvanizado (de grosor medio, aprox. 1.5 mm a 2 mm para la estructura, y fino de 0.8 mm para detalles)

Alicate de corte y alicate de punta fina

Guantes de trabajo y gafas de seguridad

Destornillador plano, pinzas o alicate de punta de aguja

Agua y jabón (para limpiar el interior)

Preparar la bombilla



Protección: Ponte las gafas y los guantes. Manipula el cristal con cuidado. Retirar el contacto de latón: Con el alicate de punta fina, sujeta el punto metálico sobrante en la base negra del casquillo y gíralo con firmeza hasta despegarlo. Romper el aislante de vidrio negro: Rompe con cuidado la capa de cristal o cerámica negra que cubre la base interior con ayuda del destornillador plano o alicate. Extraer el filamento: Introduce el destornillador suavemente dentro de la bombilla para romper el tubo central de cristal que sostiene el filamento. Sacude los restos sobre un recipiente o bolsa de basura. Limpieza: Enjuaga el interior del cristal con agua tibia, jabón y un poco de sal gruesa o arena para fregar las manchas internas de tungsteno. Deja secar.

De bombillas fundidas a jarrones en miniatura

Tras los primeros pasos, esta idea DIY propone comenzar con el diseño de la estructura de alambre que tendrá nuestro jarrón miniatura:



Construcción: Corta un tramo de alambre galvanizado de unos 40-50 cm. Usa un objeto cilíndrico del tamaño del casquillo metálico (o el mismo casquillo) para envolver el alambre en espiral bien apretada alrededor del cuello de la bombilla (3 a 4 vueltas).

Sostenimiento: Lleva los extremos del alambre hacia arriba formando un asa en curva o un gancho superior.

Uso: Puedes colgar varios a distintas alturas en una ventana, repisa o rama seca decorativa.

Finalmente, una vez que nuestro jarrón de bombilla fundida esté realizado, resta proceder con comenzar a utilizarlo. Es por eso que esta idea DIY también ofrece recomendaciones de uso y vegetación:

