¡Abrazos e impacto! Así se vivió el CAMBIO DE LÍDER en las tribus de Survivor México La Reliquia en Llamas

Javi y Sebastián cambiaron las bandanas de Halcones y Jaguares ante la sorprendida mirada de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas este jueves 06 de agosto, cuando tuvo lugar la ceremonia del cambio de líder presidida por Carlos Guerrero "Warrior"... ¡las emociones estuvieron a full y así se vivió el momento!

¿Cómo se vivió el CAMBIO DE LÍDER en las tribus de La Reliquia en Llamas?

La emisión de este jueves estuvo llena de adrenalina, estrategias, sacrificios y una enorme sorpresa luego de que no se llegara a un acuerdo en la Cabaña de Deliberación: ¡Javi dejó la tribu de Halcones para formar parte de Jaguares, mientras que Sebastián Yate se integró a Halcones directamente desde la tribu rival, un cambio de líderes totalmente radical que nos dejó con la boca abierta!

Como era de esperarse, fue nuestro querido "Warrior" el encargado de intercambiar las bandanas verde y amarilla poco antes de otorgar la Recompensa del día.

"Sebastián, te entrego tu nueva bandana, ahora eres parte de la tribu Halcón, quédate aquí... Javi, te entrego la bandana amarilla, ahora eres parte de la tribu Jaguar", expresó “Warrior” en medio de una ola de emociones: varios sobrevivientes no pudieron creer este cambio tan inesperado, mientras que otros se dedicaron a felicitar a su excapitán por el buen trabajo realizado.

Las reacciones por parte de los fans del reality más extremo de Azteca UNO no se hicieron esperar, y es que en esta ocasión los ganadores de la Recompensa recibieron un paseo en catamarán con todo incluido: comida, bebida y botanas, privilegio que Sebastián -ahora Halcón- disfrutó en lugar de Javi como parte de las consecuencias por no llegar a un acuerdo.

¡Las cosas se pusieron "color de hormiga" en Survivor México La Reliquia en Llamas , y este viernes todo estará mucho más intenso, no te pierdas la emisión de hoy porque te aseguramos mucha adrenalina y entretenimiento radical!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios y Rey Grupero la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: