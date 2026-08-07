MasterChef 24/7: ¿Qué pasa si tomo jugo verde todos los días?

Promocionado como el remedio definitivo para desintoxicar el organismo y perder peso, este concentrado de verduras de hoja verde y frutas ocupa un lugar privilegiado en las mañanas de miles de personas. Sin embargo, los expertos nutricionales recuerdan que ningún alimento es milagroso y que su consumo diario requiere balance. En MasterChef 24/7 te lo contamos a detalle.

Si bien esta bebida es una fuente rápida de vitaminas, minerales y antioxidantes, tomarla diariamente sin moderación ni planeación puede desencadenar efectos no deseados.

Beneficios del jugo verde

El jugo verde aporta hidratación inmediata y ayuda a cubrir la cuota diaria de vegetales que muchas veces falta en la dieta convencional. No obstante, al licuar o colar los ingredientes, se pierde parte de la fibra estructural que ralentiza la absorción de los azúcares naturales de las frutas.

Para evitar picos glucémicos, molestias gastrointestinales como distensión o diarrea, e incluso un exceso de oxalatos presentes en hojas como las espinacas, el blog de Larousse Cocina explica que se sugiere no consumirlo de forma ininterrumpida durante meses. Lo ideal es implementar un esquema por fases: consumirlo diariamente durante una primera semana, alternar un día sí y un día no en la segunda, y descansar dos días entre tomas durante la tercera semana.

Claves para una preparación equilibradaPara sacarle el máximo provecho en casa sin poner en riesgo la digestión ni convertirlo en una bomba calórica, conviene seguir estas pautas básicas de elaboración:

Priorizar las verduras: La base debe ser un 80% de vegetales verdes (pepino, apio, espinaca o nopal) y únicamente un 20% de fruta para dar un toque de sabor sin disparar los niveles de azúcar.

Sin colar y al momento: Al colarlo se desecha la fibra beneficiosa para la digestión. Además, debe tomarse recién hecho para evitar la oxidación acelerada de sus nutrientes.

No es un sustituto de comida: El jugo verde no aporta las grasas saludables ni las proteínas indispensables que ofrece un plato completo.

