3 tips de mixología para que las bebidas queden deliciosas y con sabores al estilo MasterChef 24/7

Ya tenemos a los 4 finalistas de MasterChef 24/7: Ixdit, Lancer, Claudia y Flor. Y para festejar este mérito, tuvieron una clase especial de mixología, en la que un experto se dio a la tarea de darles los puntos básicos en la preparación de bebidas y les reveló algunos de los tips infalibles para que el sabor les quede espectacular.

Los 3 mejores consejos de mixología para empezar a preparar tragos exquisitos con el toque de MasterChef 24/7

Perderle el miedo al cilantro en la mixología . Aunque hay muchas personas que tienen la idea de que el cilantro solo va en preparaciones saladas, lo cierto es que también es una gran alternativa para ponerse en bebidas , ya sea que tengan alcohol o no. De acuerdo con la lección que tomaron los finalistas, esta hierba aporta un toque de frescura muy favorecedor y para nada sabe como cuando se le pone a guisados calientes, como los caldos.



. Aunque hay , ya sea que tengan alcohol o no. De acuerdo con la lección que tomaron los finalistas, esta hierba aporta un toque de frescura muy favorecedor y para nada sabe como cuando se le pone a guisados calientes, como los caldos. No macerar romero para evitar que el trago quede amargo . A pesar de que el romero es una de las plantas aromáticas más populares en la gastronomía, cuando se trata de mixología, no es tan recomendable su uso macerado. Y es que tal como explicó el experto en MasterChef 24/7 , puede adquirir un sabor amargo que no es tan agradable.



. A pesar de que el romero es una de las plantas aromáticas más populares en la gastronomía, cuando se trata de mixología, no es tan recomendable su uso macerado. Y es que tal como explicó el experto en , puede adquirir un sabor amargo que no es tan agradable. Combinar hierbabuena y pepino para una bebida refrescante. Si lo que se busca es una receta fresca y muy deliciosa, la combinación de pepino con hierbabuena queda increíblemente bien. Esto porque ambos ingredientes tienen un excelente sabor cuando se sirven fríos y unidos en un mismo trago los resultados son imperdibles.

@masterchefmx Los Finalistas conocieron la importancia de la parte herbal y picosita en un trago durante la clase de mixología 🍹🤯 #MasterChefMx 24/7, GRAN FINAL domingo 30 de agosto a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #Disney+ 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Además, el mixólogo que visitó a los finalistas de MasterChef 24/7, explicó que para lograr bebidas deliciosas incluso sin ser un experto, la clave está en atreverse con experimentar combinaciones de diferentes ingredientes, por más que se crea quelos sabores no van bien. Y por supuesto, procurar que cada copa o vaso tenga una presentación apetitosa y que forme parte de la personalidad en la bebida.