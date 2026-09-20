De luto: Muere famoso comediante mexicano

La comedia de México se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Juan Jaime Gutiérrez González, conocido como “El Conde de Agualeguas”, quien falleció la noche de ayer en Nuevo León. El comediante dejó un importante legado.

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¿De qué murió el comediante “El Conde de Agualeguas”?

El cronista, comediante e historiador del norte del país se encontraba hospitalizado desde abril tras sufrir un derrame cerebral.

Su deceso fue confirmado por familiares, amigos y la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, A.C.

¿Quién era “El Conde de Agualeguas”?

El comediante dedicó su vida a rescatar, preservar y difundir la gastronomía, las tradiciones y la historia oral de Agualeguas y del noreste de México.

Sobre su obra publicó diversas obras que documentan las raíces regionales, entre las que destaca su libro La Gastronomía en el noreste de México.

Respecto a su incursión en la comedia y la televisión, colaboró entrañablemente en espacios como los Reportajes de Alvarado.

Esta muerte se suma a los fallecimientos de famosos y figuras públicas reportados recientemente durante septiembre de 2026, entre ellos, la influencer María Eduarda Alves dos Santos "Duda Alves", el célebre artista pop Peter Max, además del reconocido periodista Oscar Mario Beteta.