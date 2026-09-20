¿Qué pasaría en La Granja VIP si Niurka queda eliminada HOY? Así podría cambiar el juego

La segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP podría marcar un antes y un después para uno de los grupos más identificados dentro de la competencia. Niurka se encuentra entre las participantes que podrían abandonar el reality esta noche y, ante ese escenario, ya surgió una pregunta inevitable: ¿qué pasaría con su equipo si ella queda eliminada?. La propia dinámica entre los participantes permite imaginar algunos cambios importantes. Niurka se ha convertido en una de las figuras más visibles de su grupo y su salida dejaría a sus compañeros sin una de las integrantes que más peso tiene dentro de las conversaciones, conflictos y estrategias que se desarrollan en la granja.

El equipo de Niurka podría quedar más expuesto

Uno de los escenarios que sus propios compañeros han comenzado a contemplar es que la eliminación de Niurka debilite todavía más a su grupo. Actualmente, los integrantes han reconocido que no siempre se encuentran completamente unidos y que esa falta de cohesión podría estar facilitando el avance de sus rivales.

Si Niurka abandona la competencia, sus compañeros tendrían que reorganizarse y definir quién asumiría un papel más importante dentro de su estrategia. Además, podrían quedar en una posición más vulnerable frente al grupo de Manelyk, que ya ha sido señalado por sus rivales por estar tomando cada vez más espacio dentro del juego. Precisamente por eso, una eventual salida de Niurka no significaría solamente perder a una participante. También obligaría a su equipo a replantear sus alianzas, su manera de enfrentar las nominaciones y la forma en que pretende mantenerse unido durante las siguientes semanas.

Del otro lado, sus rivales podrían encontrar un escenario diferente. Sin Niurka dentro de la competencia, desaparecería una de las principales figuras alrededor de las cuales se han generado varios de los enfrentamientos que han marcado esta temporada. Sin embargo, nada de esto está definido hasta conocer el resultado de la gala. La eliminación dependerá de la votación y será hasta entonces cuando se pueda saber qué grupo pierde a uno de sus integrantes y cómo reaccionarán los demás.

Lo que sí está claro es que, si Niurka abandona La Granja VIP esta noche, su equipo tendrá que demostrar rápidamente qué tan capaz es de mantenerse unido sin la cara central.