Manelyk quiere el control de La Granja VIP y sus rivales ya lo notaron: “Van a monopolizar todo”

La tensión entre los grupos de La Granja VIP continúa creciendo y ahora el equipo de Niurka puso sobre la mesa una preocupación: consideran que Manelyk y las integrantes de su grupo están tomando demasiado control dentro del reality y que, si las cosas continúan así, podrían terminar dominando por completo el juego. Durante una de sus conversaciones, las participantes señalaron que el grupo contrario se siente con suficiente poder para hacer prácticamente lo que quiere dentro de la casa. Para ellas, esta situación no solamente se refleja en las decisiones relacionadas con la competencia, sino también en la convivencia diaria.

Uno de los reclamos que salió a relucir tuvo que ver con el área de maquillaje. Las participantes se quejaron de que ni siquiera cuentan con suficiente espacio para guardar sus pertenencias, pues, desde su perspectiva, el lugar está prácticamente ocupado por las cosas del otro grupo.

El temor de que Manelyk y su equipo se queden con el control

Más allá del espacio físico, la preocupación principal del grupo de Niurka está relacionada con la estrategia que se está desarrollando dentro de la competencia. Ellas consideran que uno de los objetivos de Manelyk y su equipo es ir eliminando poco a poco a quienes forman parte de su grupo para quedarse con una posición cada vez más fuerte.

En la conversación también hicieron una autocrítica: reconocieron que la falta de unión entre algunos integrantes de su propio equipo podría estar facilitándole las cosas a sus rivales. Mientras un grupo permanece más organizado, ellas consideran que las diferencias internas están provocando que el camino hacia el control de la competencia sea más sencillo para Manelyk y las suyas. Por ello, la advertencia fue clara: si continúan perdiendo integrantes sin conseguir fortalecerse como grupo, podrían permitir que el otro equipo avance hasta tener una presencia dominante dentro de La Granja VIP.

Así, el conflicto entre ambos bandos no solamente se encuentra en las nominaciones o las estrategias de eliminación. La convivencia diaria, el uso de los espacios y, sobre todo, la percepción de quién tiene mayor poder ya se convirtieron en nuevos puntos de tensión dentro de la competencia.