Alejandra Guzmán sufre fuerte ACCIDENTE en pleno escenario; este es su estado de salud hoy 20 de septiembre

En un hecho insólito y preocupante, la cantante Alejandra Guzmán sufrió un accidente durante su último concierto, el cual provocó que dejará el escenario y fuera hospitalizada.

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en su concierto?

La cantante se presentaba en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, como parte de su gira "Los que nos quedamos tour". Sin embargo, durante los primeros minutos del espectáculo, tras interpretar su éxito "Míralo" y dar inicio a la canción "Mala", la artista realizó un movimiento de baile, resbaló y sufrió la luxación de su cadera.

Al quedar totalmente imposibilitada para continuar con su presentación, señaló: "Disculpen, es que se me zafó la cadera, no me puedo parar".

Alejandra Guzmán interrumpe su concierto en Veracruz al zafarse la cadera al inicio del show. @cuttfine13 pic.twitter.com/HYs6bq5hKt — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) September 20, 2026

En tanto, sus bailarines la auxiliaron de inmediato mientras se solicitaba una ambulancia en pleno escenario. Minutos más tarde, la reina del rock abandonó el recinto.

Finalmente el concierto tuvo que ser cancelado de forma definitiva a los 30 minutos del incidente, por lo que los asistentes se fueron del sitio.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán hoy 20 de septiembre?

Ante la incertidumbre entre sus fans y medios de comunicación, la hija de Silvia Pinal reapareció en redes sociales a través de un video grabado desde la camilla del hospital para tranquilizar a sus fanáticos.

En la grabación, Alejandra Guzmán confirmó que el equipo médico ya corrigió la posición de la articulación y que el dolor ha disminuido notablemente, incluso bromeó al interpretarle un fragmento de una canción a los paramédicos.

Estábamos tan prendidos caray!

Pero voy a volver muyyyy pronto,

GRACIAS VERACRUZ

Ya estoy bien 🙏🏻 pic.twitter.com/5lY7tJtTG2 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

Para finalizar y consciente que el público se quedó con las ganas de seguir escuchándola, ofreció una sincera disculpa al público veracruzano y adelantó que su oficina trabajará junto a los organizadores locales para reprogramar la fecha del concierto lo antes posible.