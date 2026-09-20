¡Alborotarán el gallinero! Hoy llega el nuevo Granjero de La Granja VIP

La espera está a punto de terminar. Este domingo 20 de septiembre, La Granja VIP finalmente revelará la identidad del famoso que se convertirá en el participante número 20 de la segunda temporada del reality, una incorporación que ha generado especulaciones entre los seguidores del programa. La producción ha mantenido en secreto el nombre del nuevo granjero y, hasta el momento, no ha confirmado oficialmente quién ocupará el lugar que falta en el elenco. Lo que sí se sabe es que su identidad será revelada durante la segunda Gala de Eliminación, que comenzará esta noche.

Un nuevo granjero llega para “alborotar el gallinero”

La llegada del participante número 20 ocurre después de varios días en los que la producción ha alimentado el misterio con diferentes pistas. Entre los elementos que se han mostrado destacan un trébol y un pollito, objetos que han provocado que los seguidores intenten descifrar quién podría estar detrás de ellos. Incluso, mientras el famoso permanece en secreto, el lugar que ocupará dentro de la casa llegó a ser representado simbólicamente por un maniquí vestido con overol. Ahora, finalmente, ese espacio tendrá dueño.

La producción también ha adelantado que el nuevo integrante llegará para “alborotar el gallinero”, por lo que su incorporación podría modificar la dinámica que ya existe entre los participantes, quienes actualmente tienen alianzas, rivalidades y estrategias bastante definidas. Mientras tanto, algunos nombres han comenzado a circular en redes y medios de espectáculos pero no hay nada confirmado, son rumores solamente. Los propios granjeros ya le enviaron mensajes al famoso que está por llegar. Entre las peticiones hubo llamados a trabajar, ser frontal, mantener la lealtad y no quedarse solamente como espectador de lo que ocurre dentro de la competencia.

Por ahora, la única certeza es que el misterio termina este domingo. Después de la eliminación de esta noche, La Granja VIP tendrá finalmente a sus 20 integrantes y habrá que esperar para descubrir si el nuevo participante realmente cumple con las expectativas que la producción ha generado.