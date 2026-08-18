Muere cantante de regional mexicano en accidente automovilístico, junto a su ingeniero de audio; tenía 21 años de edad

El ámbito de la música regional mexicana se encuentra de luto por la muerte de Germán Medina, joven promesa del género que tenía tan solo 21 años de edad y era originario de Nayarit. Perdió la vida en un accidente automovilístico, junto con su ingeniero de audio, de nombre Olaf Rubio.

El fallecimiento fue confirmado por la plataforma de difusión Mila Plus, dedicada al regional mexicano. "Su talento, su pasión y su entrega se quedan grabados para siempre", dice el obituario. "Que su música llegue a lo más alto y su legado continúe inspirando a la comunidad musical nayarita".

Se ha reportado que los dos jóvenes se encontraban aproximadamente en el kilómetro 18 de la carretera Tepic-Matanchén, cuando impactaron tras intentar evadir una camioneta volcada momentos atrás; no había señalamientos que indicaran el accidente anterior.