El secreto para que la salsa no se corte: cómo emulsionar al estilo MasterChef 24/7
El toque perfecto para tus salsas emulsionadas está en la técnica correcta para mezclar los acuosos y las grasas
A lo largo de la competencia de MasterChef 24/7, los cocineros se enseñaron a preparar todo tipo de salsas: desde la clásica martajada con jitomate, cebolla, chile y ajo hasta la mayonesa y la lactonesa, recetas que requieren de una técnica de emulsionado perfecta para evitar que se corten... ¿pero cómo lograrlo?
Tips de oro para que tu salsa no se corte: así se emulsiona al estilo MasterChef 24/7
Como recordarás, el Chef Diego Niño dedicó varias de sus clases en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para enseñarles a los cocineros técnicas de emulsión al momento de hacer mayonesa o lactonesa.
Una salsa emulsionada como las que se hacen con base en mantequilla, las mayonesas o las vinagretas, se logra con la unión de dos líquidos que normalmente se repelen: agua/ácido (fase acuosa) y aceite/grasa (fase grasa); cuando la técnica no es la correcta, ocurre eso del "corte".
La salsa se "corta" o rompe cuando las gotas de grasa se juntan entre sí y se separan del líquido. Para lograr la emulsión perfecta, te compartimos las siguientes reglas clave:
- AÑADE LO GRASOSO (ACEITE, MANTEQUILLA) POCO A POCO
El error más común es verter la grasa demasiado rápido. Al inicio, añade el aceite gota a gota o en un hilo súper delgado mientras bates constantemente. Una vez que la estructura inicial se haya formado, puedes incorporar el resto un poco más rápido.
- ¡CHECA LA TEMPERATURA!
Para las emulsiones en frío como la mayonesa o el alioli, todos los ingredientes (huevo, aceite, limón/vinagre) deben estar a temperatura ambiente: el huevo frío directo del refrigerador no atrapa la grasa con la misma eficacia; para las emulsiones en caliente como las salsas basadas en mantequilla, la temperatura debe mantenerse entre 50 y 60 grados: si se calienta demasiado, la proteína del huevo se coagula y la salsa se rompe. Si está muy fría, la grasa se solidifica.
- ASÍ SE USA LA LICUADORA EN MAYONESAS
Si usas una batidora de inmersión (minipimer), el riesgo de que se corte es casi nulo si sigues este orden:
- Coloca en el vaso de la batidora: un huevo, 1 cucharada de limón/vinagre, sal y 200 ml de aceite encima.
- Coloca el cabezal de la batidora hasta el fondo tocando el huevo.
- Enciende a velocidad media/alta sin mover la batidora de cinco a siete segundos.
- Verás cómo empieza a emulsionar en la base. Solo cuando empiece a espesar, sube lentamente el brazo de la batidora para integrar el aceite de la superficie.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.