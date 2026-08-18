El secreto para que la salsa no se corte: cómo emulsionar al estilo MasterChef 24/7

A lo largo de la competencia de MasterChef 24/7 , los cocineros se enseñaron a preparar todo tipo de salsas: desde la clásica martajada con jitomate, cebolla, chile y ajo hasta la mayonesa y la lactonesa, recetas que requieren de una técnica de emulsionado perfecta para evitar que se corten... ¿pero cómo lograrlo?

Tips de oro para que tu salsa no se corte: así se emulsiona al estilo MasterChef 24/7

Como recordarás, el Chef Diego Niño dedicó varias de sus clases en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para enseñarles a los cocineros técnicas de emulsión al momento de hacer mayonesa o lactonesa.

Una salsa emulsionada como las que se hacen con base en mantequilla, las mayonesas o las vinagretas, se logra con la unión de dos líquidos que normalmente se repelen: agua/ácido (fase acuosa) y aceite/grasa (fase grasa); cuando la técnica no es la correcta, ocurre eso del "corte".

La salsa se "corta" o rompe cuando las gotas de grasa se juntan entre sí y se separan del líquido. Para lograr la emulsión perfecta, te compartimos las siguientes reglas clave:

AÑADE LO GRASOSO (ACEITE, MANTEQUILLA) POCO A POCO

El error más común es verter la grasa demasiado rápido. Al inicio, añade el aceite gota a gota o en un hilo súper delgado mientras bates constantemente. Una vez que la estructura inicial se haya formado, puedes incorporar el resto un poco más rápido.

¡CHECA LA TEMPERATURA!

Para las emulsiones en frío como la mayonesa o el alioli, todos los ingredientes (huevo, aceite, limón/vinagre) deben estar a temperatura ambiente: el huevo frío directo del refrigerador no atrapa la grasa con la misma eficacia; para las emulsiones en caliente como las salsas basadas en mantequilla, la temperatura debe mantenerse entre 50 y 60 grados: si se calienta demasiado, la proteína del huevo se coagula y la salsa se rompe. Si está muy fría, la grasa se solidifica.

ASÍ SE USA LA LICUADORA EN MAYONESAS

Si usas una batidora de inmersión (minipimer), el riesgo de que se corte es casi nulo si sigues este orden:

Coloca en el vaso de la batidora: un huevo, 1 cucharada de limón/vinagre, sal y 200 ml de aceite encima.

Coloca el cabezal de la batidora hasta el fondo tocando el huevo.

Enciende a velocidad media/alta sin mover la batidora de cinco a siete segundos.

Verás cómo empieza a emulsionar en la base. Solo cuando empiece a espesar, sube lentamente el brazo de la batidora para integrar el aceite de la superficie.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?