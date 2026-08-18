Alerta por los peligros de utilizar maquillaje en exceso

Los científicos se muestran preocupados debido a que las mujeres cada vez utilizan más productos de maquillaje. Un estudio dio a conocer que las mujeres utilizan 9 productos cosméticos distintos al día y hasta 16 a la semana. Las razones son higiene personal, subir la autoestima y cuidarse.

¡De la D23 a Venga La Alegría! Mira los mejores cosplays de personajes de Disney

Otro de los factores preocupantes es que se ha adelantado la edad en que se comienza a utilizar maquillaje. Las niñas entre 9 y 12 años que usan productos cosméticos se ha triplicado en los últimos 5 años.

¿Cuáles son los riesgos del maquillaje en exceso?

Uno de los principales problemas es que algunos derivados del petróleo como bisfenoles, ftalatos, benzofenonas o parabenos invaden el mercado de cosméticos y PCP. Ante esto es que cada vez se aplican más químicos al rostro y desde temprana edad.

La piel absorbe estos compuestos que son enviados al torrente sanguíneo para luego ser distribuido en todo el cuerpo. Es un accionar diferente a cuando algo se ingiere por vía oral ya que en ese caso pasan por el filtro del hígado antes, para su metabolización y eliminación.

Los disruptores endocrinos volátiles que contienen las fragancias para conservar el aroma, llegan a la mucosa nasal por medio de moléculas pequeñas y se trasladan a la sangre. Hay estudios que relacionan esto con la llegada anticipada a la pubertad, las niñas que participaron tenían mayores concentraciones de bisfenol A, común en envases plásticos, y la benzofenona-3, presente en cosméticos y protectores solares.

Haz este maquillaje en menos de 5 minutos para lucir radiante.|(ESPECIAL/CANVA)

La exposición a estos tipos de compuestos ha mostrado un adelanto en los síntomas de desarrollo reproductivo. Así es que los estudios han detectado que el botón mamario en las niñas comienza cada vez más temprano, entre los 4-8 años.

Esto no es todo ya que una pubertad precoz es sinónimo de una mayor vulnerabilidad en la vida adulta y mayor tendencia a la obesidad, diabetes, hipotiroidismo o cáncer ovario y mamá.