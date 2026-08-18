Jerome Bruner, psicólogo estadounidense: “Es más probable que actúes en función de los sentimientos que de sentirte a ti mismo en acción”

Diversas fuentes bibliográficas relacionadas con la psicología precisan que esta disciplina entiende los sentimientos como la interpretación consciente y subjetiva de las emociones, procesada a través del pensamiento, la memoria y la cultura.

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Este es uno de los tantos temas sobre los cuales expertos de todo el mundo han elaborado investigaciones con el foco en la mente humana y en intentar descifrar su comportamiento. Estos trabajos han permitido darle estructura a la psicología del presente que se encarga de velar por la salud mental de la sociedad.

¿Quién fue Jerome Bruner?

Los expertos que han aportado sus conocimientos al mundo de la psicología son muchos y uno de ellos fue Jerome Bruner, un psicólogo y pedagogo estadounidense que revolucionó la psicología cognitiva y las ciencias de la educación.

Diversas reseñas remarcan que los aportes de Jerome Bruner transformaron la enseñanza al proponer que el aprendizaje es un proceso activo de construcción y no una mera recepción pasiva de información. Además, añaden que en sus últimas etapas, enfatizó que la mente humana está moldeada por la cultura y la narrativa, destacando cómo las historias que contamos influyen en la construcción de nuestro conocimiento e identidad.

Jerome Bruner y una frase para analizar

El legado de Jerome Bruner dentro de la psicología no solo ha dejado grandes enseñanzas para los profesionales actuales, sino que muchas de sus premisas son analizadas y atesoradas por su profundidad. “Es más probable que actúes en función de los sentimientos que de sentirte a ti mismo en acción” es una de las frases que se le atribuyen al psicólogo estadounidense y que merece un párrafo aparte.

Esta frase significa que los seres humanos tendemos a guiarnos y tomar decisiones basados en nuestras emociones del momento, en lugar de actuar primero para luego reflexionar sobre cómo nos sentimos mientras lo hacemos.

En la actualidad, la premisa de Jerome Bruner mantiene totalmente vigente e incluso cobra más fuerza que nunca debido al funcionamiento de las redes sociales y el consumo moderno. Se puede decir que, tanto la psicología como la neurociencia contemporáneas respaldan que la gran mayoría de nuestras elecciones cotidianas dependen de respuestas emocionales rápidas más que de un análisis racional consciente.