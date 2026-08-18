Encuentran muerto en la bañera a famosa figura de televisión, a los 44 años

El mundo de los realities televisivos está de luto luego de que Tyler Duckworth, conocido por participar en The Real World: Key West y The Challenge, fue encontrado muerto a los 44 años, por la mañana del pasado martes 11 de agosto en su departamento de Dakota del Norte, Estados Unidos. Los primeros reportes han salido a la luz y revelan que los vecinos llamaron a las autoridades cuando comenzaron a notar que el agua del techo se estaba filtrando. Cuando estos ingresaron, localizaron al modelo sin vida en el baño. Su madre confirmó tiempo después que había fallecido y que aún esperaba los resultados de las autopsias para determinar la causa de muerte.

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¿Cómo encontraron muerto a Tyler Duckworth?

Los hechos ocurrieron cuando los vecinos que vivían debajo de la estrella de televisión comenzaron a notar que el agua comenzaba a filtrarse de la parte de arriba. Las autoridades llegaron al lugar y encontraron a Duckworth sin vida dentro del baño. De acuerdo con los investigadores, aún no se logra determinar cuánto tiempo llevaba muerto en su bañera. Sin embargo, residentes aseguran haberlo visto días antes con vida.

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¿Qué se sabe sobre la causa de muerte?

Por ahora, la causa del fallecimiento de Tyler Duckworth no ha sido determinada. Sin embargo, y como seguro muchos se imaginan, las autoridades sí están investigando, pues la tienen catalogada como una muerte sospechosa.

¿Quién era Tyler Duckworth?

Duckworth se volvió una figura reconocida para muchos fanáticos de los realities. Constantemente participaba en este tipo de programas, y su programa más exitoso fue The Real World: Key West en 2006. Después llegó a participar en The Challenge y The Gauntlet III. Su personalidad era competitiva y su rostro era amiliar para los seguidores de los programas de MTV durante aquella época.