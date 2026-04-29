Muere reconocido actor mexicano tras enfrentar una dura enfermedad

Se acaba de reportar la muerte del actor mexicano Luis Alberto Riolobo, que falleció tras enfrentar una grave enfermedad que lo llevó a tomar la decisión de suspender su tratamiento de diálisis y optar mejor por cuidados paliativos. La familia confirmó la dolorosa noticia a través de redes sociales, donde también compartieron detalles de su velorio y pidieron a sus seres queridos despedirlo vistiendo de blanco. A estas alturas, su muerte ya ha generado una fuerte conmoción en redes sociales.

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|Facebook @Luis Riolobos

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