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Muere reconocido actor mexicano tras enfrentar una dura enfermedad

Muere un reconocido actor mexicano que enfrentó una serie de enfermedades complicadas en su vida. Así fue la vida y el último adios del Luis Alberto Riolobos.

ÚLTIMA HORA Muere famosa actriz tras un accidente en una alberca
|Crédito: Mario Wallner

Escrito por: Matías Mena

Se acaba de reportar la muerte del actor mexicano Luis Alberto Riolobo, que falleció tras enfrentar una grave enfermedad que lo llevó a tomar la decisión de suspender su tratamiento de diálisis y optar mejor por cuidados paliativos. La familia confirmó la dolorosa noticia a través de redes sociales, donde también compartieron detalles de su velorio y pidieron a sus seres queridos despedirlo vistiendo de blanco. A estas alturas, su muerte ya ha generado una fuerte conmoción en redes sociales.

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Muere el actor Luis Alberto Riolobos tras enfrentar una dura enfermedad
|Facebook @Luis Riolobos

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