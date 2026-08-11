La energía astral da un giro profundo hoy martes 11 de agosto, marcando revelaciones en los números mágicos que traerán buena suerte a los diferentes signos del zodíaco.

Hoy se produce el ingreso oficial de Marte en el Signo de Cáncer, un tránsito planetario que moverá nuestras pasiones más profundas hacia las raíces, el hogar y la protección de lo que realmente nos importan.

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Los números de la suerte de tu signo hoy 11 de agosto

Aries

Es momento de limpiar tu entorno de raíz. El universo te pide sacar de tu vida todo lo que ya no sirve y alejarte de personas con vibras negativas.

Números de la suerte: 04, 11 y 36.

Tauro

Mantén una mentalidad flexible ante los cambios inesperados en tu entorno laboral.

Números de la suerte: 15, 22 y 40.

Géminis

Tu palabra tiene hoy un peso de oro y tus jefes verán lo mucho que vales.

Números de la suerte: 07, 14 y 33.

Cáncer

El ingreso de Marte en tu signo eleva tu campo energético al máximo.

Números de la suerte: 08, 19 y 26.

Los signos del zodíaco que obtendrán buena fortuna según los astros|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Leo

Estás en el centro del escenario cósmico caprutando la mirada de todos. Aprovecha este gran imán para impulsar proyectos que estaban trabados.

Números de la suerte: 10, 11 y 54.

Virgo

Aprende a establecer límites firmes y claros hoy. El universo te advierte que no debes prestar dinero.

Números de la suerte: 06, 15 y 22.

Libra

Es el día perfecto para romper las cadenas de la rutina y salir por completo de tu zona de confort.

Números de la suerte: 12, 27 y 36.

Escorpio

Tu carisma y magnetismo están en un punto sumamente alto y atractivo.

Números de la suerte: 05, 19 y 33.

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy martes 11 de agosto|Pexels: Pavel Danilyuk

Sagitario

No tomes decisiones financieras de manera apresutada ni derroches tus ingresos en compras innecesarias.

Números de la suerte: 14, 45 y 61.

Capricornio

Es hora de bajar las revolucines y mitigar los altos niveles de estrés que cargas.

Números de la suerte: 13, 30 y 42.

Acuario

Las tensiones del entorno familiar exigen que midas tus palabras con paciencia.

Números de la suerte: 11, 17 y 88.

Piscis

El perdón será tu llave maestra hacia la riqueza en este día.

Números de la suerte: 05, 18 y 50.