Poner hielo en el excusado: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El baño es uno de los lugares más importantes dentro de la casa y en donde debemos asegurarnos que esté lo más limpio posible, y dentro de ellos, no hay que dejar de mencionar al excusado, el cual tiende a acumularse de bacterias, hongos y malos olores; por lo que la limpieza es algo fundamental. Más allá de utilizar los productos químicos habituales, hay un truco que seguro no sabías y que tiene que ver con hielo en su interior y este es el significado que tiene.

El excusado o váter está expuesto a una gran cantidad de bacterias, gérmenes a diario; por lo que es algo fundamental que llevemos adelante una limpieza exhaustiva en donde nos podemos deshacer de la suciedad. Además, puede generar malos olores y eso sería un problema. Hay quienes lo hacen todas las semanas, todos los días y para ellos emplean diversos productos químicos que ayudarán a dejarlo reluciente.

Por otro lado, debido a la acumulación de suciedad en el váter, se acumula lo que se conoce como “línea amarilla” en el límite del agua dentro de la taza de baño y si no actuamos con rapidez, lo más probable es que luego sea difícil de remover. Si bien existen productos químicos que ayudarán a dejarlo reluciente, hay personas que han comenzado a colocar hielo en su interior y seguro no sabías.

Esta es la razón por la que están colocanodo cubos de hielo en el excusado

El motivo por el cual hay que poner hielo dentro del excusado se debe principalmente a que puede ayudar a desprender las suciedades que se acumulan en las paredes y sin la necesidad de tallar. Pero, más allá de la limpieza, la razón por la cual se debería colocar cubos de hielo en el interior es mejora el desahogue, ahorrarás dinero en productos químicos; ahorrarás esfuerzo al evitar tallar las paredes y evitarás la formación y acumulación de sarro.

Cómo aplicar hielo al excusado