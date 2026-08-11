Los 4 signos del horóscopo chino que son bendecidos con dinero y amor a partir de hoy 11 de agosto

El horóscopo chino reveló los 4 signos más afortunados de la semana, que abarca del lunes 10 al domingo 16 de agosto. Sin embargo, hoy martes 11 de agosto será el día más crucial, pues el universo bendice con dinero y amor a quienes se han esforzado a lo largo del año , según las visiones de Susy Forte para La Nación.

1. 🐉 Dragón

El Dragón aparece como uno de los signos con mejores perspectivas porque el texto habla de “muchas oportunidades” y una renovación favorable tanto en lo económico y laboral como en el amor. Además, una protección especial lo acompañará durante esta etapa. En el dinero, puede ser un momento para salir de la zona de confort, tomar decisiones y apostar por nuevas oportunidades. Los cambios pueden convertirse en mejores resultados económicos. En el amor, la energía también es positiva. El período resulta ideal para transformar situaciones negativas y abrirse a una nueva etapa sentimental. Los solteros podrían sentirse más dispuestos a actuar y quienes tienen pareja pueden renovar el vínculo.

El horóscopo de la semana revela las predicciones para agosto de 2026.|(ESPECIAL/CANVA/Grok AI)

2. 🐎Caballo

El Caballo atraviesa una etapa de armonía, energía positiva y mejoras laborales o buenos negocios. El dinero tiene un papel importante, ya que los ingresos podrían ayudar a saldar deudas y mejorar su calidad de vida. Esta estabilidad económica tendrá un efecto directo en el terreno sentimental. Al sentirse más tranquilo y con menos preocupaciones, podrá dedicar tiempo a asuntos personales y mejorar la comunicación con la pareja. Además, el horóscopo señala cálidos momentos en las relaciones y un fuerte deseo de encontrar equilibrio en todos los aspectos de la vida.

3. 🐒 Mono

El Mono es descrito directamente como un signo que “tiene la suerte de su lado”, una de las señales más contundentes de todo el horóscopo. En cuestiones económicas, tendrá un período favorable para promocionar un negocio, difundir sus actividades, conseguir clientes o aprovechar sus habilidades para generar ingresos. Su facilidad para relacionarse puede convertirse en una ventaja económica. En el amor tampoco se queda atrás. Los solteros tendrán un magnetismo especial para seducir y conquistar, mientras que quienes están en pareja necesitarán renovar los pequeños detalles y las muestras de cariño.

El horóscopo chino: predicciones para el mono en agosto de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

4. 🐂 Búfalo

El Búfalo tiene una de las predicciones más sólidas en materia económica. El horóscopo señala que dará un paso al frente en el trabajo y realizará excelentes negocios, además de contar con buenas perspectivas para consolidar su posición. La seguridad económica será importante durante esta etapa, aunque deberá mantener una actitud flexible para aprovechar las oportunidades. En el amor, la predicción también es favorable. El acercamiento familiar, la armonía y el bienestar emocional ayudarán a fortalecer sus relaciones. Incluso podría estar dispuesto a sacrificar parte de su independencia para compartir más tiempo con la persona amada.