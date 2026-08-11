Cómo maquillarte los labios para lucir más joven y hermosa este verano 2026: paso a paso
¿Labial mate o acabado brillante? La elección puede cambiar por completo cómo luce tu rostro. Conoce cuál te favorece más para un efecto rejuvenecedor
Con el paso de los años, los labios pueden perder definición y volumen, por lo que pequeños cambios en la forma de maquillarlos pueden hacer que el rostro luzca más fresco y luminoso. Este verano de 2026, la tendencia apuesta por unos labios naturales, hidratados y con un acabado jugoso, utilizando tonos que aporten color sin endurecer las facciones. La clave está en elegir productos de textura cremosa o satinada y evitar los acabados demasiado secos. Los tonos rosados pueden ayudar a conseguir un maquillaje fresco y favorecedor, mientras que un toque de brillo en el centro crea visualmente mayor volumen.
Paso a paso para maquillar los labios y rejuvenecer el rostro este verano
Para conseguir un maquillaje natural durante el verano, de acuerdo con L’Oreal, puedes apostar por nude rosado, rosa suave, rosa frío, malva claro y tonos durazno discretos. La elección dependerá de tu tono de piel y del resto del maquillaje, pero la idea es mantener una apariencia equilibrada y luminosa. Si buscas un efecto más juvenil, evita que el delineador sea demasiado oscuro en comparación con el labial. Un contraste muy marcado puede endurecer visualmente los rasgos.
- Exfolia suavemente. Antes de aplicar cualquier producto, elimina las células secas de los labios con una exfoliación delicada. No es necesario frotar con fuerza; basta con hacerlo suavemente para conseguir una superficie más uniforme y evitar que el labial se acumule en las zonas resecas.
- Hidrata antes de aplicar color. Después de exfoliar, aplica una pequeña cantidad de bálsamo hidratante y espera unos minutos para que se absorba. De acuerdo con Maybelline, unos labios bien hidratados permiten que el maquillaje se deslice mejor y ayudan a conseguir ese aspecto saludable y jugoso que caracteriza a las tendencias de belleza de este verano.
- Define el contorno sin exagerarlo. El delineador puede convertirse en uno de los mejores aliados para conseguir unos labios visualmente más definidos. Elige un tono que se parezca al color natural de tus labios y marca suavemente el contorno.
Si quieres crear la ilusión de mayor volumen, puedes salir ligeramente de la línea natural únicamente en el centro del arco de Cupido y del labio inferior. Evita hacerlo demasiado en las comisuras, ya que podría hacer que el resultado se vea poco natural, recomienda Glamour.
- Aplica un labial cremoso o satinado. Utiliza un labial de textura cremosa o satinada en tonos nude, rosa suave o rosa frío. Comienza desde el centro de los labios y difumina el producto hacia las comisuras para que el color quede integrado con el delineado.
Los acabados ligeramente luminosos ayudan a que los labios se vean más suaves y voluminosos, mientras que los labiales extremadamente mates pueden marcar más las líneas y hacer que el maquillaje se vea pesado.
- Añade brillo en el centro. El último paso es colocar una pequeña cantidad de gloss transparente o aceite labial en el centro de los labios, especialmente en la parte central del labio inferior. La luz que refleja el producto crea un efecto óptico de mayor volumen y aporta un acabado fresco.
No necesitas cubrir todo el labio con una capa gruesa de gloss: concentrarlo en el centro permite conseguir luminosidad sin que el maquillaje se sienta excesivo.