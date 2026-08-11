Cómo maquillarte los labios para lucir más joven y hermosa este verano 2026: paso a paso

Con el paso de los años, los labios pueden perder definición y volumen, por lo que pequeños cambios en la forma de maquillarlos pueden hacer que el rostro luzca más fresco y luminoso. Este verano de 2026, la tendencia apuesta por unos labios naturales, hidratados y con un acabado jugoso, utilizando tonos que aporten color sin endurecer las facciones. La clave está en elegir productos de textura cremosa o satinada y evitar los acabados demasiado secos. Los tonos rosados pueden ayudar a conseguir un maquillaje fresco y favorecedor, mientras que un toque de brillo en el centro crea visualmente mayor volumen.

Paso a paso para maquillar los labios y rejuvenecer el rostro este verano

Para conseguir un maquillaje natural durante el verano, de acuerdo con L’Oreal, puedes apostar por nude rosado, rosa suave, rosa frío, malva claro y tonos durazno discretos. La elección dependerá de tu tono de piel y del resto del maquillaje, pero la idea es mantener una apariencia equilibrada y luminosa. Si buscas un efecto más juvenil, evita que el delineador sea demasiado oscuro en comparación con el labial. Un contraste muy marcado puede endurecer visualmente los rasgos.

