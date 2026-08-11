Paso a paso: así puedes hacerte ondas en el pelo con agua de mar

Hay mujeres que en todo momento buscan lucir elegantes y una de ellas es a través de un corte de cabello o de un peinado, y es que tienen la capacidad de poder quitar años de encima y de rejuvenecer por completo. Lo que se ha vuelto tendencia en el último tiempo es llevar las ondas en el pelo con agua de mar, por lo que los estilistas expertos compartieron el paso a paso para que lo puedas aplicar y lucir más elegantes.

Seguramente es que en más de una ocasión hayas oído hablar de las ondas en el cabello y esto hace referencia a que es una textura capilar con forma de “S” suave y curva, que se caracterizan por aportar movimiento, volumen y un estilo más natural al pelo, diferenciándose claramente de los rizos cerrados.

Estas ondas tienen diversos estilos que dependerán del tipo de cuero cabelludo que tenga cada una.

Qué son las ondas naturales

Tal como mencionábamos anteriormente, nos podemos encontrar con varias ondas en el cabello, entre las que se destacan las ondas naturales o surferas que otorgan un look más relajado y abierto; las marcadas que se trata de un estilo clásico o tipo Hollywood y ondas con forma de “S” que le darán un movimiento fluido sin llegar al rizo. En el último tiempo, las ondas naturales las ha comenzado a llevar la princesa Leonor.

Cómo hacerte ondas en el cabello con agua de mar

Una de las mejores formas de llevar las ondas del cabello es mediante su estilo natural y para poder hacerlo, existe un truco que es poco conocido, y que estamos hablando de aplicar agua de mar, que se caracteriza por ser una mezcla líquida compuesta principalmente por un 96, 5% de agua y un 3, 5% de sales minerales disueltas y que podrás aplicar en el pelo.

Para poder lograr unas ondas naturales con agua de mar, lo que tienes que hacer es mojar bien el cabello, y luego impregnarlo bien con este producto para luego dejar que se seque al aire o incluso puede servirte un poco de crema de definición, peinados o rizos. Así, podrás lograr esas ondas rotas y naturales, que son tendencia en la temporada.