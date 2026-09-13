Famosa cantante mexicana, hospitalizada de emergencia y suspendió concierto. Esto se sabe

La cantante mexicana María Daniela Azpiazu, vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser, preocupó a sus seguidores la tarde del sábado al cancelar un concierto programado debido a problemas de salud. Esto lo informó a través de Instagram.

La presentación estaba agendada para ocurrir el mismo sábado 12 de septiembre, en Marko Disko de Tijuana; sin embargo, el dúo musical no pudo presentarse "por motivos de salud de María Daniela y después de requerir hospitalización". El show se pospuso para el 30 de octubre y los boletos de quienes asistieron seguirán siendo válidos.

"Lo más importante en este momento es que María Daniela pueda descansar y recuperarse como debe", dice el comunicado emitido por redes sociales. "Queremos agradecer muchísimo la respuesta que tuvo esta fecha desde que se anunció, así como el cariño y entusiasmo con el que recibieron el regreso de la banda a Tijuana".

A través de su cuenta personal, María Daniela agradeció los buenos deseos y la comprensión de su público. "Ya estoy en casa recuperándome, me dio un virus respiratorio muy fuerte", explicó la cantante sobre sus problemas de salud en sus historias de Instagram.

"Te esperaremos", "recupérate pronto" y "necesitan un descansito, le chambean muy duro", decían algunos de los comentarios en la publicación original. También había referencias a la cercanía con la celebración de Halloween con la nueva fecha, sugiriendo que los asistentes vayan disfrazados.

Quién es María Daniela

Con cerca de 25 años de carrera, María Daniela Azpiazu es parte del dúo electropop María Daniela y Su Sonido Lasser, una de las agrupaciones de este género más emblemáticas de nuestro país. A principios de este siglo formó parte de la escena de músicos alternativos y emergentes que ofrecían una propuesta distinta al pop tradicional que se escuchaba en México. Entre sus mayores éxitos se encuentran temas como "Miedo", "Chicle de menta" y "Pobre estúpida".