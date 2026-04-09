Muere querido influencer, horas después de anunciar supuesta infidelidad de su pareja

La muerte de un influencer brasileño está causando conmoción en redes sociales porque hace tan solo unos días anunció la separación de su pareja y en su última publicación dejó entrever que la ruptura pudo deberse a una infidelidad. Se trata del creador de contenido Carlos Filhar, quien tenía 48 años de edad.

Fue su agencia de representación quien confirmó el deceso, ocurrido el 7 de abril. "Era más que un influencer. Era una persona que inspiraba, causó impacto y compartió su mensaje con miles de personas a través de su autenticidad, alegría y sinceridad", decía la publicación. "Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y seguirlo extrañarán por siempre su destacada presencia y espíritu único".

Muere influencer Carlos Filhar, días después de ruptura con su pareja

Filhar tenía más de 393 mil seguidores en Instagram y, hasta hace unos días, su contenido solía mostrar fragmentos de su vida en pareja con Arthur Borges, otro influencer; frecuentemente compartían publicaciones de estilo de vida y comedia. Sin embargo, hace menos de una semana Carlos Filhar dio a conocer que se había separado.

"Nada es permanente, y es en este cambio constante está la belleza de vivir", publicó Carlos Filhar hace 5 días, cuando habían pasado tan solo horas de su último post en pareja; era la descripción de la imagen de un ave fénix. Al día siguiente dio más detalles de lo que pasaba: "Gracias a todos los que les gustó nuestro contenido en pareja, pero la vida esta llena de vueltas y vueltas y nuestras vidas han tomado rumbos diferentes".

En su último post, el influencer dejó ver que se encontraba en un momento difícil de su vida. "A veces la fatiga golpea fuerte, la debilidad emocional se apodera, existe un dolor incalculable y la forma en que encontré en este momento para suavizar el dolor es despedirme de ti", dice la publicación, que ha sido calificada de alarmante por seguidores tras darse a conocer el deceso de Carlos Filhar.

También hay una frase que muchas personas han interpretado como una infidelidad por parte de Arthur Borges: "Quiero decir que conocer y convivir con Arthur fueron los mejores 2 años de mi vida, volví a la vida y nunca he sido más feliz. Hubo una avería de su parte, pero también entiendo que somos humanos y obviamente pasivos a los fracasos".

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuál fue la causa de muerte del creador de contenido. Muchas personas especulan si se habría quitado la vida, pero esa versión no se ha informado de manera oficial.

Cómo pedir ayuda si estás en un momento difícil

En México existe la Línea de la Vida, que ofrece atención especializada en salud mental y adicciones; está disponible las 24 horas en el número 800 911 2000, también tiene diversos recursos gratuitos en su sitio web oficial.

